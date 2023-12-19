Йдеться про сина шоумена Даніеля від співачки Санти Дімопулос. Відомо, що Даніель жив з матір'ю за кордоном від початку великого наступу Росії в Україну.

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Син Андрія Джеджули повернувся в Україну

У своєму інстаграмі ведучий повідомив, що його син приїхав в Україну, бо хотів побачитися з ним. Андрій поширив ролик із сином на кухні, з якого видно, що шоумен готує їжу.

Тут є один хлопець, який два роки не був в Україні, і чотири комфорки майже завжди зайняті, бо цей чувачок їсть все, і я боюся, щоб не з'їв мене,

– сказав шоумен.

Користувачі мережі висловили обурення щодо повернення Даніеля в Україну. Багато людей вважають, що дітям небезпечно зараз перебувати в Україні, зокрема, через постійні російські атаки на Україну.

"Чесно не розумію, коли є можливість, щоб діти були далеко від цього жаху, привозити їх в Україну, сама живу в Запоріжжі – прифронтове місто, страшно, але жити можна, але без дітей, це моя особиста думка!".

"Всі діти України не мають такої змоги, але коли він приїхав ненадовго і поїде це, що не дозволяє хтось щось?".

Однак, на ці коментарі відреагував сам Даніель. Він зазначив, що повернутися в Україну було його рішенням.

Я сам хотів приїхати, заспокойтесь,

– написав він.

Про Джеджулу та його сина Даніеля