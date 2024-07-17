Завали *бучку, – Анатолій Анатоліч відповів путіністці Єгоровій, яка висміяла його сім'ю

Путіністка Сніжана Єгорова після удару по "Охматдиту" поширювала фейки та цинічно висміювала Анатолія Анатоліча та його дружину. Тому ведучий відповів колишній колезі.

Анатолій Анатоліч пригадав, що раніше працював зі Сніжаною Єгоровою та навіть симпатизував їй як ведучій. Та зараз все по-іншому, адже з початку повномасштабного вторгнення вона підтримала Путіна і показала українофобну позицію.

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Через те, що у своїх пропагандистських відео Єгорова торкнулась його родини, Анатоліч вирішив відповісти.

Крім того, путіністка поширює фейки: вона назвала "актором" українського хірурга з "Охматдиту", який у закривавленому вбранні розбирав завали після удару. Тож шоумен закликав займатися інформаційною гігієною.

Сніжаночко, по-перше, завали *бучку, не треба торкатися цим неприємним язиком навіть імені мого або моєї родини. Це неприємно,

– підкреслив Анатолій Анатоліч.

Ведучий також побажав путіністці здійснити свою мрію та повторити долю Єви Браун – коханки Адольфа Гітлера, яка разом з ним вчинила самогубство.

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Нагадаємо, Сніжана Єгорова висміяла українську мову та боротьбу українців з окупантами. Вона порівняла українців з папуасами, показавши абсолютну відсутність толерантності до народів світу. Донька путіністки Стася Ровінська закликала скаржитися на її злочинний контент.