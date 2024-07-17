Анатолій Анатоліч пригадав, що раніше працював зі Сніжаною Єгоровою та навіть симпатизував їй як ведучій. Та зараз все по-іншому, адже з початку повномасштабного вторгнення вона підтримала Путіна і показала українофобну позицію.

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Через те, що у своїх пропагандистських відео Єгорова торкнулась його родини, Анатоліч вирішив відповісти.

Крім того, путіністка поширює фейки: вона назвала "актором" українського хірурга з "Охматдиту", який у закривавленому вбранні розбирав завали після удару. Тож шоумен закликав займатися інформаційною гігієною.

Сніжаночко, по-перше, завали *бучку, не треба торкатися цим неприємним язиком навіть імені мого або моєї родини. Це неприємно,

– підкреслив Анатолій Анатоліч.

Ведучий також побажав путіністці здійснити свою мрію та повторити долю Єви Браун – коханки Адольфа Гітлера, яка разом з ним вчинила самогубство.

Анатоліч звернувся до Сніжани Єгорової: відео

Нагадаємо, Сніжана Єгорова висміяла українську мову та боротьбу українців з окупантами. Вона порівняла українців з папуасами, показавши абсолютну відсутність толерантності до народів світу. Донька путіністки Стася Ровінська закликала скаржитися на її злочинний контент.