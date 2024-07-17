Анатолий Анатолич вспомнил, что раньше работал со Снежаной Егоровой и даже симпатизировал ей как ведущей. Но сейчас все по-другому, ведь с начала полномасштабного вторжения она поддержала Путина и показала украинофобную позицию.

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Из-за того, что в своих пропагандистских видео Егорова коснулась его семьи, Анатолич решил ответить.

Кроме того, путинистка распространяет фейки: она назвала "актером" украинского хирурга из "Охматдета", который в окровавленном наряде разбирал завалы после удара. Поэтому шоумен призвал заниматься информационной гигиеной.

Снежаночка, во-первых, завалы *бучку, не надо касаться этим неприятным языком даже имени моего или моей семьи. Это неприятно,

– подчеркнул Анатолий Анатолич.

Ведущий также пожелал путинистке осуществить свою мечту и повторить судьбу Евы Браун – любовницы Адольфа Гитлера, которая вместе с ним совершила самоубийство.

Анатолич обратился к Снежане Егоровой: видео

Напомним, Снежана Егорова высмеяла украинский язык и борьбу украинцев с оккупантами. Она сравнила украинцев с папуасами, показав абсолютное отсутствие толерантности к народам мира. Дочь путинистки Стася Ровинская призвала жаловаться на ее преступный контент.