Найважчі 5 років твоєї хвороби, – старша донька Заворотнюк звернулася до покійної мами
Джерело:Анна Заворотнюк
Вранці 30 травня стало відомо, що з життя пішла зірка російського ситкому "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк. Тепер на її смерть відреагувала старша донька.
Зауважимо, що в покійної актриси залишилося троє дітей: Анна, Майкл і Міла. Саме Анна, яка зараз мешкає в Дубаї, висловилась про сумну звістку.
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З'ясувалося, що про смерть матері дівчина дізналася телефоном. Їй зателефонували серед ночі. Вона підкреслила, що важко переживає втрату і згадала про Анастасію теплими словами й показала архівні фото російської акторки.
Заливаю сльозами телефон і не можу зупинитися переглядати твої фотографії, ми обов'язково ще зустрінемось. Ці найважчі 5 років твоєї хвороби позаду і ти знайшла спокій, оберігай нас і веди своєю невидимою тонкою рукою через все життя. Люблю тебе, мій ангел,
– написала Анна.
Анна Заворотнюк відреагувала на смерть мами / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про смерть Анастасії Заворотнюк
- Знаменита акторка відійшла у ніч на 30 травня на 54 році життя.
- Вона померла після тривалої боротьби з гліобластомою – агресивною формою ракової пухлини мозку.
- У 2019 році Заворотнюк була госпіталізована з цим страшним діагнозом. З самого початку лікарі скептично оцінювали її шанси на одужання. Один з онкологів рік тому заявляв, що актрисі "залишилося жити від сили місяць – два". Проте Анастасія прожила понад рік після цього прогнозу.
- Близько місяця тому росЗМІ повідомили, що стан знаменитості різко погіршився і вона впала в кому. Організм акторки так і не зміг подолати підступну недугу.
- Деталі про церемонію прощання з артисткою оголосять ввечері 30 травня.