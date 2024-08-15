Артистка зізналася, чи підтримує зв'язок з експродюсером. Виконавиця також розповіла, чому насправді Меладзе не висловлюється про війну.

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За словами Анастасії, вона не спілкується з Костянтином. Однак, у 2021 році Приходько мала змогу поговорити з його братом – Валерієм.

Валерій, як завжди, веселий, привітний, нічого не змінилося, у нас із ним нормальні були стосунки. З Костею я не спілкуюся і не хочу, він мовчить, тому що він така людина, типу аполітична, але є багато "але",

– заявила співачка.

Анастасія впевнена, що Меладзе замовчує війну через страх втратити гроші. Як зазначила артистка, він немає дружини, родини та співпраць з гуртами, тому йому варто думати про те, на які кошти жити.

Проєктів у нього немає, Віри Брежнєвої немає, "ВІА Грі" пісні не пише, Валерію пісні не пише, сім'ї немає, що йому робити? Якщо він висловиться, то йому в Росії закриють роялті, й усе. На що йому жити?

– підсумувала виконавиця.

Нагадаємо, Костянтин Меладзе на початку вторгнення опублікував чорний квадрат у своїх соцмережах, як прояв протесту. Однак, на цьому він вирішив зупинитися. Продюсер продовжує активно працювати на російську аудиторію, випускаючи нові треки та замовчуючи війну в Україні.