Артистка призналась, поддерживает ли связь с экспродюсером. Исполнительница также рассказала, почему на самом деле Меладзе не высказывается о войне.

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По словам Анастасии, она не общается с Константином. Однако, в 2021 году Приходько имела возможность поговорить с его братом – Валерием.

Валерий, как всегда, веселый, приветливый, ничего не изменилось, у нас с ним нормальные были отношения. С Костей я не общаюсь и не хочу, он молчит, потому что он такой человек, типа аполитичный, но есть много "но",

– заявила певица.

Анастасия уверена, что Меладзе замалчивает войну из-за страха потерять деньги. Как отметила артистка, он нет жены, семьи и сотрудничества с группами, поэтому ему стоит думать о том, на какие средства жить.

Проектов у него нет, Веры Брежневой нет, "ВИА Гре" песни не пишет, Валерию песни не пишет, семьи нет, что ему делать? Если он выскажется, то ему в России закроют роялти, и все. На что ему жить?

– подытожила исполнительница.

Напомним, Константин Меладзе в начале вторжения опубликовал черный квадрат в своих соцсетях, как проявление протеста. Однако, на этом он решил остановиться. Продюсер продолжает активно работать на российскую аудиторию, выпуская новые треки и замалчивая войну в Украине.