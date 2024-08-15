Alyona Alyona оголосила збір на допомогу 95 десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Нещодавно вона виступила з концертом у Нідерландах, вхід на який був безплатний. Публіка зібралась чимала – це і місцеві жителі, і близько пів тисячі українців.

До слова Відома акторка зізналась, чи отримала виплату у 15 мільйонів після загибелі чоловіка на війні

Alyona Alyona розповіла, як під сценою хтось дав бек-вокалістці жменю тисяч гривень і попросив передати на допомогу ЗСУ. Команда реперки зраділа, адже збір триває. Та ці гроші виявилися фейковими.

Я дістала цю жменю гривень, розгорнула її й виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти, в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій,

– розповіла артистка.



Фальшиві гроші / Фото з інстаграму alyona alyona

Alyona Alyona додала, що ті 7 тисяч, які мали додатися до збоку, вона покладе з власної кишені. Однак реперка попросила й інших долучитися – переходьте за посиланням.