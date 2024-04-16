Анастасія Приходько потрапила в ДТП: в якому стані співачка

Українська співачка Анастасія Приходько не на жарт злякала підписників. Артистка потрапила в аварію і розповіла про свій стан.

Анастасія мала виступити на концерті в місті Чорнобай, куди і прямувала на автівці. Однак, плани різко змінилися.

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Що сталося з Анастасією Приходько

У своєму блозі артистка одразу сповістила фанатів про ДТП, яка сталася дорогою до міста Чорнобай, що на Черкащині. Машина настільки була пошкоджена, що Анастасії довелося скористуватися послугами евакуатора.

Їхала артистка на концерт до Чорнобая. А потрапила в ДТП,

– поділилася співачка.



Анастасія потрапила в аварію / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Попри те, що Приходько розповіла подробиці чи деталі справи, вона зазначила, що аварія сталася насамперед через жахливий стан доріг. За словами артистки, з нею все добре, хоч і сильно перелякалася.

Дякую всім, хто допоміг. Вперше їхала на евакуаторі й везла свою "ластівку". Злякалась неймовірно,

– додала співачка.



Приходько повідомила, що з нею все гаразд / Скриншот з інстаграм-сторіс виконавиці

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