Вперше за довгий час: Анастасія Приходько зворушила новим фото 3-річного сина

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася фрагментом прогулянки зі своїм молодшим сином Лукою. Артистка також потішила шанувальників рідкісною світлиною дитини.

Виконавиця зазвичай рідко показує прихильникам фото свого чоловіка та дітей. Однак, нещодавно вона зробила виняток і з нагоди Дня батька опублікувала кадр з коханим.

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Анастасія зворушила прихильників сімейним контентом. У своїх соцмережах вона виклала світлину, на якій постала разом з 3-річним сином Лукою. Хлопчик був вбраний у білу футболку, блакитні штани та камуфляжну кепку. Водночас зіркова матуся обрала для себе рожеву футболку та чорні легінси.

На фото син Приходько уважно дивиться на велосипед і тягнеться до нього рукою. Артистка, сидячи на транспортному засобі, з любов'ю дивиться на дитину.

До того ж виконавиця присвятила пост дітям, в якому висловила кохання до них.

Діти – це щастя, діти – це радість. Діти – наше все! З ними ми розуміємо, що таке справжнє щастя. А щастя, неодмінно існує. Я дуже добре його знаю: його сміх, колір його очей, розмір ніжки. І вони щодня називають мене мамою! Це мої діти, яких я дуже люблю!

– зізналася Приходько.

Що відомо про дітей Анастасії Приходько