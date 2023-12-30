"Щедрик" – це всесвітньовідомий музичний твір українського композитора Миколи Леонтовича. У світі його знають як "Carols of the Bells".
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Відео від світових зірок
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував зворушливе відео, на якому світові зірки-амбасадори UNITED24 виконують для громадян України всесвітньовідомий "Щедрик".
Щедрик — відомий на весь світ, і сьогодні його виконують партнери UNITED24 на підтримку України. Зараз це важливо, як ніколи. Дякую,
– написав Федоров.
До відеопривітання долучилися такі зірки як:
- Канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник;
- Американський актор Марк Гемілл;
- Американський актор Міша Коллінз;
- Американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер;
- Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер;
- Українська тенісистка Еліна Світоліна;
- Шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес;
- Британський актор Марк Стронг.
"Щедрик" від світових зірок: дивіться відео
Неймовірні виконання "Щедрика"
- Українські захисники розчулили виконанням мелодії "Щедрика" на бандурах – вони опублікували щемливе відео своєї гри. Три українські військовослужбовці – Юрко Миронець, Дмитро Романчук та Тарас Столяр, заграли українську мелодію на тлі руйнацій, спричинених загарбниками.
- Також на Різдво на великій дзвіниці Києво-Печерської лаври вперше пролунали варіації "Щедрика". Їх виконала Академічна хорова капела Українського радіо. Подію організували за сприяння Інституту Леонтовича та Національного заповідника Києво-Печерська лавра.