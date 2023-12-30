"Щедрик" – це всесвітньовідомий музичний твір українського композитора Миколи Леонтовича. У світі його знають як "Carols of the Bells".

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Відео від світових зірок

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував зворушливе відео, на якому світові зірки-амбасадори UNITED24 виконують для громадян України всесвітньовідомий "Щедрик".

Щедрик — відомий на весь світ, і сьогодні його виконують партнери UNITED24 на підтримку України. Зараз це важливо, як ніколи. Дякую,

– написав Федоров.

До відеопривітання долучилися такі зірки як:

Канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник;

Американський актор Марк Гемілл;

Американський актор Міша Коллінз;

Американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер;

Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер;

Українська тенісистка Еліна Світоліна;

Шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес;

Британський актор Марк Стронг.

"Щедрик" від світових зірок: дивіться відео

Неймовірні виконання "Щедрика"