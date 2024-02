Найбільший холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group опублікував відкритий лист для артистів та авторів пісень з назвою: "Чому ми повинні взяти паузу від TikTok". Термін дії контракту між ByteDance та Universal Music Group завершився, тому усі пісні, права яких належать холдингу, видалили.

Дивіться також Хвора на рак співачка створила останню пісню для сина: хіт став трендом тіктока і лідером чартів

Пісні світових та українських зірок видалили з тіктока

Universal Music Group відмовилися продовжувати співпрацю через несправедливі умови: мова йде про малі гонорари для музикантів. Тим часом представники TikTok кажуть: Universal Music Group "поставила власну жадібність вище за інтереси своїх артистів і авторів пісень".

Компанії намагалися знайти спільну мову, щоб продовжити контракт, але цього зробити наразі не вдалося.

Таким чином з бібліотеки аудіозаписів TikTok зникли пісні найвідоміших виконавців: Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Аріани Гранде, Гаррі Стайзла, The Weeknd, The Beatles, The Rolling Stones та багато інших.

Партнером Universal Music Group є також український лейбл ENKO. Тому пісні їхніх артистів також видалені. Серед них учасники Нацвідбору-2024 – Alyona Alyona & Jerry Hei, YAKTAK, NAHABA та ANKA.



Аудіозаписи недоступні / Скриншоти з тіктока

Усі відео, де використовувалися треки вищеперерахованих артистів, тепер беззвучні. Однак до роликів можна додавати виконання наживо або неофіційний запис.

Зауважимо, українські артисти нерідко використовують соцмережу тікток як засіб для просування своїх треків. Зокрема, активно піарив свою конкурсну пісню для Нацвідбору YAKTAK – він знімав колаборації з блогерами, а ті започатковували тренди під трек LaLaLa.