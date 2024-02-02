Пісня Cat Janice (Кет Дженіс) Dance You Outta My Head за короткий час стала вірусною у соцмережах та стала лідеркою чартів. Щемливу історію про це розповість 24 Канал.

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Історія Кет Дженіс та її вірусної пісні

31-річна співачка та авторка пісень у березні 2022 року звернулась до лікаря через утворення на шиї. Їй діагностували саркому, рідкісну хворобу, що позначає групу злоякісних пухлин. Кет боролася з раком: перенесла операцію, хімієтерапію. У липні їй вдалося на певний час побороти захворювання. Та через рік, у червні 2023, рак повернувся і вразив її легені.

У січні цього року Кет Дженіс вийшла на зв'язок та повідомила, що рак переміг. Лише за ніч кількість пухлин потроїлась. Вона потрапила у хоспіс у відділення інтенсивної терапії, бо не могла дихати самостійно.

Знаючи, що її час добігає кінця, Кет Дженіс презентувала пісню Dance You Outta My Head, усі кошти з якої вона передасть 7-річному синові. Вона попросила фанів поширювати цей трек, оскільки впевнена, що в сина є задатки музичного таланту.

Кет Дженіс – Dance You Outta My Head: дивіться відео онлайн

"Хоча мій час на цій прекрасній Землі добігає кінця, тижні чи місяці, я не впевнена. Мені не страшно, тому що я знаю, що мене оточує стільки близьких. Але одне, що я хотіла зробити, перш ніж піти, це випустити ще одну пісню у свій день народження, молячись, щоб я встигла! Я залишаю всі доходи від цього моєму синові, який дуже схильний до музики, сподіваючись дати йому поштовх, який знадобиться пізніше", – висловилась артистка.



Кет Дженіс з сином / Фото з інстаграму співачки

Пісня стала суперпопулярною

Через короткий час пісня потрапила у чарти iTunes та Billboard, де посіла одні з перших місць. Трек також дуже популярний у тіктоці: багато блогерів, відомих людей у всьому світі поширюють її задля підтримки. Користувачі діляться своїми історіями про їхню боротьбу або боротьбу їхніх близьких з хворобою.