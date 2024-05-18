Alyona Alyona та Jerry Heil показали нову версію переможної пісні The Code: неймовірне відео

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil представили кавер на переможну пісню цьогорічного конкурсу The Code. Водночас виконавці цього треку Nemo вже відреагували на переспів дуету.

Переможці цьогорічного Євробачення також робили кавер на пісню Teresa&Maria. Тому український дует вирішив показати свою версію пісню The Code.

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Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню The Code

Alyona Alyona та Jerry Heil вирішили привітати переможців Євробачення-2024 Nemo. Так, артистки представили кавер на пісню The Code. У своїх соцмережах дівчата опублікували відео, на якому співають англійською мовою переможний трек цьогорічного конкурсу.

Дует зміг подарувати трекові нове звучання, що захопило Nemo. Виконавці в захваті від каверу дуету. Вони висловили щире захоплення співу українок.

Хочемо ще раз привітати Nemo із заслуженою перемогою на Євробаченні-2024! Захоплюємось вашим талантом та щирістю. А сьогодні ділимося з вами відео з євровечірки в Амстердамі, де ми презентували Немо власну версію їх пісні The Code,

– написав український дует.

Реакція мережі

Єврофани в захваті від такої роботи українського дуету. Водночас шанувальники підкреслили щирість Nemo.

"Ви всі переможці в душі, бо підтримуєте і не заздрите один одному, молодці!!";

"Вони такі позитивні, щирі";

"Ми хочемо це почути на всіх стрімінгових майданчиках";

"Коли трек разом?? Дуже чекаємо";

"Щирі, добрі і талановиті люди, які радіють успіхам одне одного і створюють мистецтво разом, ось що тут найголовніше".

Що відомо про переможців Євробачення-2024 Nemo