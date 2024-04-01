Попри те, що пісня українського дуету довгий час була в букмекерів у лідерах, зараз alyona alyona і Jerry Heil прогнозують четверте місце. Водночас першу ланку пророкують представнику Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.
До слова Від лідерів до аутсайдерів: повний список учасників Євробачення-2024 та їхніх пісень
Виступ alyona alyona і Jerry Heil на preparty в Мадриді
На вечірці всі учасники Євробачення 2024 могли познайомитися один з одним та оцінити живі пісні. Ба більше, конкурсати скористалися можливістю й вперше заявили про свою місію на Євробаченні. Виступ український дует зірвав бурхливі оплески та шалені овації. Хтось у залі перед виступом дівчат крикнув "Слава Україні!", на що alyona alyona і Jerry Heil радісно відреагували фразою "Героям Слава!".
До того ж український дует активно давав інтерв'ю європейським медіа. Окрім цього, на червоній доріжці дівчата зустрілися із солісткою гурту Go_A Катериною Павленко.
Виступ alyona alyona і Jerry Heil у Мадриді : дивіться відео онлайн
Євробачення-2024: що відомо
- Цьогоріч конкурс проводиться у шведському місті Мальме.
- Перший півфінал відбудеться 7 травня, в якому виступатимуть 15 країн.
- Другий півфінал відбудеться 9 травня, де братимуть участь 16 країн.
- З кожного півфіналу проходитиме далі лише 10 представників.
- Представниці України alyona alyona і Jerry Heil виступатимуть у першому півфіналі під номером 5.
- Фінал пісенного конкурсу відбудеться 11 травня, де вже презентуватимуть свої номери 26 країн, разом з Швецією та країнами Великої п’ятірки: Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Франція та Італія.