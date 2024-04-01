Попри те, що пісня українського дуету довгий час була в букмекерів у лідерах, зараз alyona alyona і Jerry Heil прогнозують четверте місце. Водночас першу ланку пророкують представнику Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

До слова Від лідерів до аутсайдерів: повний список учасників Євробачення-2024 та їхніх пісень

Виступ alyona alyona і Jerry Heil на preparty в Мадриді

На вечірці всі учасники Євробачення 2024 могли познайомитися один з одним та оцінити живі пісні. Ба більше, конкурсати скористалися можливістю й вперше заявили про свою місію на Євробаченні. Виступ український дует зірвав бурхливі оплески та шалені овації. Хтось у залі перед виступом дівчат крикнув "Слава Україні!", на що alyona alyona і Jerry Heil радісно відреагували фразою "Героям Слава!".

До того ж український дует активно давав інтерв'ю європейським медіа. Окрім цього, на червоній доріжці дівчата зустрілися із солісткою гурту Go_A Катериною Павленко.

Виступ alyona alyona і Jerry Heil у Мадриді : дивіться відео онлайн

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