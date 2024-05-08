Жеребкування фіналістів Євробачення-2024: коли виступить Україна
Джерело:eurovision.tv
Після закінчення першого півфіналу Євробачення-2024 десять учасників, які пройшли у фінал конкурсу, дізналися порядок своїх виступів 11 травня. Водночас представниці України теж взяли участь у жеребкуванні.
alyona alyona та Jerry Heil були вражені своїм вибором. Дівчата змогли отримати найбажаніший для себе варіант.
Цікаво alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення-2024: виступ, що проймає до мурах
Коли український дует виступатиме у фіналі Євробачення-2024
Артистки витягнули папірець з написом "Вибір продюсера", який означає, що організатори конкурсу самі визначатимуть порядковий номер виступу учасниць. Таке нововведення має збалансувати гранд-фінал, щоб не було підряд енергійних або ліричних номерів.
alyona alyona і Jerry Heil витягнули "Вибір продюсера" / Скриншот з відео
Водночас "Вибір продюсера" допоможе запобігти виникненню ситуацій, коли всі фаворити конкурсу виступатимуть підряд. До того ж це нововведення зумовлене складністю швидко пересувати декорації учасників Євробачення.
Приблизний порядок виступів у гранд-фіналі
- Перша половина – Ірландія, Литва і Люксембург.
- Друга половина – Кіпр, Словенія і Фінляндія.
- Водночас Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть з'явитися як у першій, так і у другій частині шоу через "Вибір продюсера".
Що відомо про виступ українського дуету у півфіналі
- Дівчата виконали пісню Teresa&Maria, який натхненний силою українських жінок.
- Номер для Євробачення поставила відома режисерка Таня Муіньо. Це було гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей з вокалом дівчат.
- Виступ дівчат почався з появи Яни, з кожним кроком якої на сцені з'являлася голографія води. Помітно, що образ співачки вдосконалили, підрізавши їй сукню.
- Jerry Heil під час виступу підіймалася горою, ніби долаючи перешкоди, а після цього alyona alyona зачитала емоційний реп.
- Дівчата закінчили виступ поставши на фоні жінок, які уособлюють дів.
- Наприкінці номеру артистки подякували Європі за підтримку.
- Як стало відомо, під час виступу Jerry Heil травмувалася. Вона поділилася з шанувальниками відео з-за лаштунків конкурсу, показала синці на тілі й травмоване коліно. Деталей Яна не розповіла, лише зазначила, що все добре, вона зберігає оптимізм.
- А ще раніше на генеральній репетиції травмувалася alyona alyona. Артистка впала на сцені Євробаченні, зламала ніготь і порвала вбрання.