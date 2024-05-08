Жеребкування фіналістів Євробачення-2024: коли виступить Україна

8 травня 2024, 10:50
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Джерело:

eurovision.tv

Після закінчення першого півфіналу Євробачення-2024 десять учасників, які пройшли у фінал конкурсу, дізналися порядок своїх виступів 11 травня. Водночас представниці України теж взяли участь у жеребкуванні.

alyona alyona та Jerry Heil були вражені своїм вибором. Дівчата змогли отримати найбажаніший для себе варіант.

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Коли український дует виступатиме у фіналі Євробачення-2024

Артистки витягнули папірець з написом "Вибір продюсера", який означає, що організатори конкурсу самі визначатимуть порядковий номер виступу учасниць. Таке нововведення має збалансувати гранд-фінал, щоб не було підряд енергійних або ліричних номерів.


alyona alyona і Jerry Heil витягнули "Вибір продюсера" / Скриншот з відео

Водночас "Вибір продюсера" допоможе запобігти виникненню ситуацій, коли всі фаворити конкурсу виступатимуть підряд. До того ж це нововведення зумовлене складністю швидко пересувати декорації учасників Євробачення.

Приблизний порядок виступів у гранд-фіналі

  • Перша половина – Ірландія, Литва і Люксембург.
  • Друга половина – Кіпр, Словенія і Фінляндія.
  • Водночас Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть з'явитися як у першій, так і у другій частині шоу через "Вибір продюсера".

Що відомо про виступ українського дуету у півфіналі

  • Дівчата виконали пісню Teresa&Maria, який натхненний силою українських жінок.
  • Номер для Євробачення поставила відома режисерка Таня Муіньо. Це було гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей з вокалом дівчат.
  • Виступ дівчат почався з появи Яни, з кожним кроком якої на сцені з'являлася голографія води. Помітно, що образ співачки вдосконалили, підрізавши їй сукню.
  • Jerry Heil під час виступу підіймалася горою, ніби долаючи перешкоди, а після цього alyona alyona зачитала емоційний реп.
  • Дівчата закінчили виступ поставши на фоні жінок, які уособлюють дів.
  • Наприкінці номеру артистки подякували Європі за підтримку.
  • Як стало відомо, під час виступу Jerry Heil травмувалася. Вона поділилася з шанувальниками відео з-за лаштунків конкурсу, показала синці на тілі й травмоване коліно. Деталей Яна не розповіла, лише зазначила, що все добре, вона зберігає оптимізм.
  • А ще раніше на генеральній репетиції травмувалася alyona alyona. Артистка впала на сцені Євробаченні, зламала ніготь і порвала вбрання.

Автор: Влада Пономарьова