Мурахи по всьому тілу: мережа в захваті від виступу alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні
alyona alyona і Jerry Heil вже виступили у першому півфіналі Євробачення-2024. Водночас мережа просто в захваті від номера дівчат.
Дует виступив 7 травня під номером 5 з треком Teresa&Maria. Артистки викликали бурхливі оплески та гучні крики від глядачів у залі.
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Що відомо про виступ українського дуету на Євробаченні-2024
На сцені Євробачення alyona alyona та Jerry Heil показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із вокалом і репом дівчат.
Спочатку на сцені з'явилася Яна, образ якої значно вдосконалили підрізаною сукнею. Співачка підіймалася горою, ніби долаючи перешкоди, які спіткають жінок.
У середині номера з'явилася Альона, яка вдало зачитала реп на фоні українських дівчат. Наприкінці виступу виконавиці лягли на сцену, на якій були зображені діви, про що йдеться у пісні дуету.
Артистки після виконання треку подякували Європі за підтримку України.
alyona alyona і Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Єврофани в захваті від номера українського дуету. Зокрема, вони захоплені постановкою виступу, якою зайнялася відома режисерка Таню Муіньо.
- "Номер шикарний. Дівчата чули і бачили цей вайб";
- "Дякую, Таню Муіньо. Це сильна постановка";
- "Вау! Кожна секунда тримала! Стільки символів! Найкращі! Ми пишаємося Вами";
- "Мурахи по всьому тілу, коли Джері піднімалася на вершину і коли Альона витягувала меч";
- "Це було круто, і все досить чисто виспівано. Це гідний виступ! І нехай заздрять інші";
- "Неймовірно! Круто заспівали, номер дуже гарний!";
- "Найкращі наші дівчатка. Просто розрив, наша гордість, що в такий нелегкий час, так гідно змогли представити нашу країну, ми не здаємось! Успіхів і до перемоги!";
- "Як багато грає сам номер, кольори, світло і сама постановка. Таню Муіньо наче створила повноцінний кліп".
Як проголосувати на Євробаченні-2024
- За правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни, тому українці матимуть змогу підтримати інших учасників.
- Втім, якщо громадяни України перебувають наразі за кордоном і мають номер іноземного мобільного оператора, то вони зможуть проголосувати за номер 5 – alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі.
- Віддати свій голос за фаворита можна за допомогою застосунку Eurovision Song Contest для Android або iOS. Також це можна зробити, надіславши SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.
- Водночас після закінчення виступу останнього учасника півфіналу, єврофани матимуть можливість голосувати за фаворитів протягом 15-25 хвилин.