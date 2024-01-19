Alyona Alyona й Jerry Heil прокоментували реакцію мережі на їхню пісню. Вони пояснюють, що мати Тереза фігурує в треку як образ, а не персона. Адже це не біографічна пісня.

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Alyona Alyona й Jerry Heil відповіли на критику

Я подивилася на ці коментарі й така: ну ви ж не зчитали основний посил. Це не пісня про матір Терезу. Наприклад, якщо ви когось називаєте матір'ю Терезою, то ви маєте на увазі, що це добра сердечна людина. І пісня про це. З нами ці символи,

– пояснила Jerry Heil.

За словами співачки, пісня несе енергію об'єднання чогось світлого. Тому загострювати увагу саме на персоні матері Терези не варто. Alyona Alyona також вважає, що ця особистість є символом добра в їхній композиції.

"Можливо, вона була неоднозначною. Але люди, які це пишуть, не розглядають ситуацію з двох боків – не знають, хто поширював цю інформацію. Після того, як нам почали писати, я ознайомилася з цим питанням і виявилося, що це розкручувала Індія з релігійних питань і політичних. Я хочу наголосити, що ми не співаємо про матір Терезу, вона використана в цьому приспіві, як символ. Як і Діва Марія", – зауважила

Alyona Alyona й Jerry Heil – Teresa & Maria: слухайте трек онлайн

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