Так, 24 Канал розповість про творчий шлях співачки, її захоплення та життєві погляди. Крім того, детальніше про пісню виконавиці для Нацвідбору на Євробачення й реакція слухачів – дивіться далі в матеріалі.

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Творчий шлях INGRET

Інгрет розпочала свій музичний шлях у дитинстві, створивши першу композицію в 11 років. Згодом, у 2015 році, співачка захопила глядачів популярного талант-шоу "Х-Фактор". Вона брала участь в 6 сезоні проєкту. Дівчина тоді отримала чотири "Так" від суддів і пройшла до третього тренувального табору. Однак, пізніше все ж покинула шоу.

Інгрет Костенко – "Годі говорити про того, кого нема": дивіться відео онлайн

Через 2 роки Костенко підкорила глядачів "Голосу країни-7" своїм захопливим виконанням композиції "Пташечка". Вибравши своїм наставником Потапа, співачка дійшла аж до суперфіналу, втім зрештою посіла друге місце, поступившись Олександру Клименку.

Інгрет Костенко – "Пташечка": дивіться відео онлайн

У 2018 році артистка з англомовною піснею Save My Planet вже змагалась за право представляти Україну на Євробаченні, однак до суперфіналу конкурсу таки не пройшла.

INGRET – Save My Planet: дивіться відео онлайн

"Про Євробачення я не дуже люблю згадувати. Не тому що не пройшла. Це був провал для мене особисто. Я погано виступила. Саму пісню я написала ще років за п'ять до цього російською мовою. Переклав її Потап спеціально для конкурсу та доопрацював музично. Але вона була для мене надто складною. По-перше, я не можу похвалитися своєю англійською. Викладачів у школі все влаштовувало та акценту жахливого у мене немає, але цього недостатньо. А по-друге, я просто не встигала за музикою. Стрибнула вище за свою голову", – пригадувала артистка.

Зазначимо, що у період з 2018 до 2020 року INGRET розпочала співпрацю з MOZGI Entertainment, продюсерським центром Потапа та Ірини Горової. Так, у вересні того ж року вийшов перший альбом співачки під назвою Don't Sleep, який складався з 10 треків. Тоді виконавиця розповідала, що сама пише слова та музику до всіх пісень.

Я ніколи не думала про те, для кого я пишу або що люди хочуть почути. Я розповідаю свою історію те, що відбувається зі мною тут і зараз. Згодом я вже не можу згадати, що мене підштовхнуло написати саме так. Тому щоразу шукаю для себе новий зміст своїх пісень. Напевно, це і на краще, бо якщо якась пісня стане хітом і мені доведеться виконувати її ще 30 років, то краще її переосмислювати, щоби не набридла,

– говорила артистка.

Наразі Інгрет займається сольною кар'єрою і входить до лейбла Pomitni. Одночасно співачка займається благодійністю. У 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення Росії, знаменитість поїхала до Німеччини. У Європі вона співпрацювала з українськими артистами Constantine та Тонка у благодійному проєкті Music. Support. Freedom. Разом ці артисти влаштовують благодійні концерти в різних містах, кошти з яких спрямовують до волонтерського центру Masterskaya у Києві, де їх відправляють на військові, гуманітарні та культурні потреби, медичні установи та дитячі фонди.

Цікаві факти про INGRET

Прагнучи просувати етичну моду, співачка стала прихильницею екологічного вибору одягу. Так, починаючи ще з 11 років, вона купувала нестандартні речі в секонд-хендах, що дозволяли їй виражати свою індивідуальність. Навіть зараз виконавиця збирає свої концертні вбрання з вінтажних деталей.

Крім того, знаменитість підтримує вегетаріанський спосіб життя.

Також артистка вдається до медитації та активно бере участь у тренінгах духовного розвитку.

На додаток до її музичних талантів, Інгрет ще й займається малюванням у техніці fluid art та любить фотографуватися.

Нацвідбір на Євробачення: пісня та реакція слухачів

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024 Інгрет виступить під другим номером з піснею Keeper. У композиції розповідається про жінку, яка має прощатися з чоловіком, який залишає дім, щоб іти на війну.

INGRET – Keeper: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під піснею співачки для Нацвідбору користувачі залишають безліч приємних слів як українською, так і англійською мовами. Тож, ймовірно, що трек припав до душі не лише українцям, а й іноземцям.