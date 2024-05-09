На нас дивиться вся Україна, – представниці України на Євробаченні про виступ, травми і хейт
alyona alyona та Jerry Heil дали ексклюзивні коментарі щодо свого виступу у першому півфіналі Євробачення. Вони розповіли про свої враження атмосферу за лаштунками й підтримку.
alyona alyona та Jerry Heil вразили феєричним номером у першому півфіналі Євробачення-2024 та пройшли до фіналу. Артистки виступили з піснею Teresa & Maria під номером 5, постановницею стала Таню Муіньо.
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Чи відчувають артистки підтримку України
Jerry Heil запевнила, що дуже сильно відчуває підтримку українців. Цією енергією вона з alyona alyona заряджалась перед виходом на сцену.
Ми проговорили, що зараз на нас дивиться вся Україна. Зараз всі ці люди, їх підтримка, кожна українська людина, і жінка, і діва стоять у нас за спиною. І вся їх сила, і вся їх віра і надія на перемогу і всі їх молитви – зараз з нами! І я навіть перед виходом на сцену проговорила собі, вже стоячи на сцені, що це я роблю за Україну,
– підкреслила артистка.
alyona alyona погодилась з партнеркою та додала, що вся команда, всі дизайнери та постановники, бренди, утворюють шалену синергію.
Хейт і травми alyona alyona та Jerry Heil
Jerry Heil вважає, що виступ відбувся так, як планували вищі сили. До того ж іноземці у соцмережах пишуть про те, що пісня Teresa & Maria відчувається як молитва.
Було дуже емоційно, ми з Альоною пережили дуже багато моментів, які могли б нас налякати перед цим, але ми це прожили і вийшли на сцену та ще раз перепрожили цю пісню. З болем – я вдарилась коліном, Альона перед цим упала,
– пригадала Jerry Heil.
Щодо хейту alyona alyona каже, що вона та Яна вміють бачити гарне серед всього поганого. Інакше вони б потонули у чужому негативі. Для зірок також важлива думка їхніх батьків.
"Для нас велика честь представляти Україну і ми робимо все можливе, щоб гідно її представити", – додала реперка.
alyona alyona / Фото пресслужби
Якою була атмосфера на бекстейджі
alyona alyona поділилася, що бачить Євробачення не як змагання, а як літній табір. Усі співають, підтримують один одного, сміються, обмінюються мерчем, знімають відео, жартують та проводять репетиції.
А в залі люди просто вибухали. Ви можете ще раз передивитись наш виступ з Яною і написати в коментарях на ютубі, чи помітили ви, коли люди кричали. Скільки разів вони кричали під час виступу, з якої гучністю. Для нас це – найбільший показник,
– підкреслила реперка.
Виступ alyona alyona та Jerry Heil: дивіться відео онлайн
Очікуємо на фінальний виступ представниць України у суботу, 11 травня.