На нас дивиться вся Україна, – представниці України на Євробаченні про виступ, травми і хейт

alyona alyona та Jerry Heil дали ексклюзивні коментарі щодо свого виступу у першому півфіналі Євробачення. Вони розповіли про свої враження атмосферу за лаштунками й підтримку.

alyona alyona та Jerry Heil вразили феєричним номером у першому півфіналі Євробачення-2024 та пройшли до фіналу. Артистки виступили з піснею Teresa & Maria під номером 5, постановницею стала Таню Муіньо.

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Чи відчувають артистки підтримку України

Jerry Heil запевнила, що дуже сильно відчуває підтримку українців. Цією енергією вона з alyona alyona заряджалась перед виходом на сцену.

Ми проговорили, що зараз на нас дивиться вся Україна. Зараз всі ці люди, їх підтримка, кожна українська людина, і жінка, і діва стоять у нас за спиною. І вся їх сила, і вся їх віра і надія на перемогу і всі їх молитви – зараз з нами! І я навіть перед виходом на сцену проговорила собі, вже стоячи на сцені, що це я роблю за Україну,

– підкреслила артистка.



Jerry Heil / Фото пресслужби

alyona alyona погодилась з партнеркою та додала, що вся команда, всі дизайнери та постановники, бренди, утворюють шалену синергію.

Хейт і травми alyona alyona та Jerry Heil

Jerry Heil вважає, що виступ відбувся так, як планували вищі сили. До того ж іноземці у соцмережах пишуть про те, що пісня Teresa & Maria відчувається як молитва.

Було дуже емоційно, ми з Альоною пережили дуже багато моментів, які могли б нас налякати перед цим, але ми це прожили і вийшли на сцену та ще раз перепрожили цю пісню. З болем – я вдарилась коліном, Альона перед цим упала,

– пригадала Jerry Heil.

, Jerry Heil травмувала коліно під час виступу у першому півфіналі. Вона з експресією впала на коліна, не розрахувавши нахил гори, по якій підіймалась. Тоді як alyona alyona перечепилась через кольчугу під час репетиції.

Щодо хейту alyona alyona каже, що вона та Яна вміють бачити гарне серед всього поганого. Інакше вони б потонули у чужому негативі. Для зірок також важлива думка їхніх батьків.

"Для нас велика честь представляти Україну і ми робимо все можливе, щоб гідно її представити", – додала реперка.



alyona alyona / Фото пресслужби

Якою була атмосфера на бекстейджі

alyona alyona поділилася, що бачить Євробачення не як змагання, а як літній табір. Усі співають, підтримують один одного, сміються, обмінюються мерчем, знімають відео, жартують та проводять репетиції.

А в залі люди просто вибухали. Ви можете ще раз передивитись наш виступ з Яною і написати в коментарях на ютубі, чи помітили ви, коли люди кричали. Скільки разів вони кричали під час виступу, з якої гучністю. Для нас це – найбільший показник,

– підкреслила реперка.

Виступ alyona alyona та Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Очікуємо на фінальний виступ представниць України у суботу, 11 травня.