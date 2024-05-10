Потребуємо підтримки, – alyona alyona і Jerry Heil розповіли, як готуються до фіналу Євробачення
Джерело:ЖВЛ
11 травня, у суботу, alyona alyona і Jerry Heil виступатимуть у фіналі Євробачення-2024 під номером 2. Артистки поділилися, як проходить підготовка до майбутнього виступу.
До того ж нещодавно режисерка Таню Муіньо, яка поставила номер українському дуетові, відреагувала на стартовий виступ дівчат у фіналі. На її думку, це "смертельна позиція".
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Як український дует готується до фіналу Євробачення-2024
За словами Альони та Яни, вони плідно готуються до фіналу цьогорічного Євробачення. Водночас учасниці спостерігають за реакцією іноземної публіки на пісню Teresa&Maria. Артисткам дуже приємно бачити те, що їхній конкурсний трек перебуває у чартах багатьох країн Європи.
Дуже намагаємося гідно виступити у фіналі. Водночас слідкуємо за тим, як сприймають європейці нашу пісню. Для нас честь бути в усіх чартах,
– зізналися виконавиці.
До того ж артистки зазначили про важливість підтримки їхньої композиції єврофанами. Вже зовсім скоро дівчата виступатимуть з Teresa&Maria у гранд-фіналі конкурсу, тому вони потребують допомоги у вигляді голосу глядачів.
Ідея нашої пісні про єдність світу, який сильний ми народ, як стоїмо і потребуємо підтримки. Тільки тоді ми зможемо достукатися до людей. Без підтримки це б не працювало,
– поділилися Альона з Яною.
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Що відомо про фінал Євробачення-2024
- Він відбудеться, у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.
- Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце може посісти Швейцарія. Водночас Україна наразі займає шосту ланку, за прогнозами букмекерів.
- Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".