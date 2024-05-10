Потребуємо підтримки, – alyona alyona і Jerry Heil розповіли, як готуються до фіналу Євробачення

11 травня, у суботу, alyona alyona і Jerry Heil виступатимуть у фіналі Євробачення-2024 під номером 2. Артистки поділилися, як проходить підготовка до майбутнього виступу.

До того ж нещодавно режисерка Таню Муіньо, яка поставила номер українському дуетові, відреагувала на стартовий виступ дівчат у фіналі. На її думку, це "смертельна позиція".

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Як український дует готується до фіналу Євробачення-2024

За словами Альони та Яни, вони плідно готуються до фіналу цьогорічного Євробачення. Водночас учасниці спостерігають за реакцією іноземної публіки на пісню Teresa&Maria. Артисткам дуже приємно бачити те, що їхній конкурсний трек перебуває у чартах багатьох країн Європи.

Дуже намагаємося гідно виступити у фіналі. Водночас слідкуємо за тим, як сприймають європейці нашу пісню. Для нас честь бути в усіх чартах,

– зізналися виконавиці.

До того ж артистки зазначили про важливість підтримки їхньої композиції єврофанами. Вже зовсім скоро дівчата виступатимуть з Teresa&Maria у гранд-фіналі конкурсу, тому вони потребують допомоги у вигляді голосу глядачів.

Ідея нашої пісні про єдність світу, який сильний ми народ, як стоїмо і потребуємо підтримки. Тільки тоді ми зможемо достукатися до людей. Без підтримки це б не працювало,

– поділилися Альона з Яною.

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