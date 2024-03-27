До того ж Максим Галкін ще з вересня 2022 року офіційно вважається "іноземним агентом". Все через те, що чоловік засудив дії країни-агресора і не побоявся висловити проукраїнську позицію. Хоча висловлювання Галкіна та Пугачової суттєво не змінюють ситуацію, однак це краще, ніж замовчування війни.
До слова Максим Галкін заговорив українською, згадавши цинічний обстріл Одеси: "Гірко від безсилля"
Алла Пугачова отримає статус "іноагента"
Віталій Бородін, голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в Росії, повідомив про початок процедури визнання артистки "іноземним агентом". За словами чоловіка, він особисто звернувся до Генеральної прокуратури з проханням надати цей статус Пугачовій.
Повідомляю важливу новину. Прийшла відповідь від Генеральної прокуратури Росії на моє звернення. Почалася процедура визнання Алли Пугачової іноземним агентом, прокуратура просить Міністерство юстиції Росії визнати Пугачову іноземним агентом. Сподіваюся, органи контролю доведуть цю справу до кінця,
– написав у своєму телеграм-каналі Бородін.
Водночас сама Пугачова поки ніяк не прокоментувала цю новину.
Алла Пугачова поповнить реєстр "іноагентів" / Скриншот з телеграм-каналу Віталія Бородіна
Кого ще з російських зірок визнали "іноагентами"
- Співачка та виконавиця Земфіра з лютого 2023 року офіційно отримала статус іноземного агента. Водночас композиторка ще з 2020 року внесена до бази "Миротворець" за "заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значущою інформацією". Однак, за словами Земфіри, вона продовжує сплачувати податки країні-агресору, чим фінансує війну.
- Артистка Монєточка з початку вторгнення підтримала Україну та виїхала з Росії до Литви, де досі перебуває. Дівчина потребувала свободи слова, тому вирішила провести концертний тур "Голосу світу" на підтримку мирних жителів України. Статус "іноагента" співачка отримала через реліз антивоєнних пісень та викрикування гасла "Слава Україні" на своїх концертах.
- Репер Face у своїх піснях неодноразово засуджував агресивну політику Росії та анексію Криму. У березні 2022 року він виступив проти повномасштабного вторгнення та завершив музичну діяльність у Росії. Пізніше виконавець виїхав з країни, заявивши про намір не повертатися. До реєстру "іноагентів" музиканта занесли у квітні 2022 року.