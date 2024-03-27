До того ж Максим Галкін ще з вересня 2022 року офіційно вважається "іноземним агентом". Все через те, що чоловік засудив дії країни-агресора і не побоявся висловити проукраїнську позицію. Хоча висловлювання Галкіна та Пугачової суттєво не змінюють ситуацію, однак це краще, ніж замовчування війни.

До слова Максим Галкін заговорив українською, згадавши цинічний обстріл Одеси: "Гірко від безсилля"

Алла Пугачова отримає статус "іноагента"

Віталій Бородін, голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в Росії, повідомив про початок процедури визнання артистки "іноземним агентом". За словами чоловіка, він особисто звернувся до Генеральної прокуратури з проханням надати цей статус Пугачовій.

Повідомляю важливу новину. Прийшла відповідь від Генеральної прокуратури Росії на моє звернення. Почалася процедура визнання Алли Пугачової іноземним агентом, прокуратура просить Міністерство юстиції Росії визнати Пугачову іноземним агентом. Сподіваюся, органи контролю доведуть цю справу до кінця,

– написав у своєму телеграм-каналі Бородін.

Водночас сама Пугачова поки ніяк не прокоментувала цю новину.



Алла Пугачова поповнить реєстр "іноагентів" / Скриншот з телеграм-каналу Віталія Бородіна

Кого ще з російських зірок визнали "іноагентами"