Гуморист і ведучий Максим Галкін 4 березня опублікував новий допис, який написав українською мовою. Таким чином він відреагував на російський ракетний удар по Одесі, внаслідок якого загинуло 5 дітей.

До слова Терор продовжується, – українські зірки гнівно реагують на цинічний обстріл Одеси росіянами

Максим Галкін відреагував на обстріл Одеси

Шоумен поділився спогадами з Одеси й заявив, що там проходило його дитинство. Саме у цьому місті він почав вчити українську мову.

Одеса – це моє дитинство. В Одесі у школі я навчав із першого класу українську мову. І ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство,

– написав Галкін.

Ведучий висловив співчуття сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару і підтримав одеситів. Він показав фото загиблих Анни Гайдаржи та її сина Тимофія. На допис Галкіна реагували й росіяни: якщо вони не здатні зупинити війну, то хоча б побачили наслідки своїх дій.

"Та мені, напевно, можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі. Але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд божий ще ніхто не скасовував", – додав Максим Галкін.



Анна Гайдаржі з сином Тимофієм, які загинули через атаку / Фото з інстаграму Максима Галкіна

Нагадаємо, вночі 2 березня росіяни атакували Одесу "Шахедами". Через атаку в місті обвалилась частина житлової багатоповерхівки, 18 квартир знищено. Загинуло 12 людей, серед яких подружжя військових та п'ятеро дітей.

Позиція Максима Галкіна щодо війни

Російський актор та гуморист до 24 лютого 2022 не критикував російську владу, дозволяючи собі лиш рідкісні жарти. Після окупації Криму він щонайменше один раз відвідав півострів. У 2021 році був внесений у "чорний список" Мінкульту, але в червні 2022 його ім'я звідти забрали.

Максим Галкін засудив повномасштабне вторгнення та разом з Аллою Пугачовою покинув країну. Вони переїхали до Ізраїля, де шоумен проводив концерти й нібито частину коштів віддавав постраждалим через війну. З часом його визнали "іноагентом".

У своїх соцмережах останні місяці Максим Галкін перестав згадувати війну так, як раніше. Він продовжує виступати з концертами у різних країнах. Очевидно, що його антивоєнна позиція ніяк не зрушила путінський режим, адже навіть його шанувальники демонструють лиш рабську позицію.