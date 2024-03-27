К тому же Максим Галкин еще с сентября 2022 года официально считается “иностранным агентом”. Все из-за того, что мужчина осудил действия страны-агрессора и не побоялся высказать проукраинскую позицию. Хотя высказывания Галкина и Пугачёвой существенно не меняют ситуацию, однако это лучше, чем замалчивание войны.
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Алла Пугачёва получит статус "иноагента"
Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России, сообщил о начале процедуры признания артистки "иностранным агентом". По словам мужчины, он лично обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить этот статус Пугачёвой.
Сообщаю важную новость. Пришел ответ от Генеральной прокуратуры России на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции России признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, органы контроля доведут это дело до конца,
– написал в своем телеграм-канале Бородин.
В то же время сама Пугачёва пока никак не прокомментировала эту новость.
Алла Пугачёва пополнит реестр "иноагентов" / Скриншот из телеграм-канала Виталия Бородина
Кого еще из российских звезд признали "иноагентами"
- Певица и исполнительница Земфира с февраля 2023 года официально получила статус иностранного агента. В то же время композитор еще с 2020 года внесена в базу "Миротворец" за "отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией". Однако, по словам Земфиры, она продолжает платить налоги стране-агрессору, чем финансирует войну.
- Артистка Монеточка с начала вторжения поддержала Украину и выехала из России в Литву, где до сих пор находится. Девушка нуждалась в свободе слова, поэтому решила провести концертный тур "Голоса мира" в поддержку мирных жителей Украины. Статус "иноагента" певица получила из-за релиза антивоенных песен и выкрикивания лозунга "Слава Украине" на своих концертах.
- Рэпер Face в своих песнях неоднократно осуждал агрессивную политику России и аннексию Крыма. В марте 2022 года он выступил против полномасштабного вторжения и завершил музыкальную деятельность в России. Позже исполнитель уехал из страны, заявив о намерении не возвращаться. В реестр "иноагентов" музыканта занесли в апреле 2022 года.