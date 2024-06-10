Обожнюю, – Алла Кудлай чесно розповіла про стосунки з Павлом Зібровим
Джерело:Rostyslove Production
Народна артистка Алла Кудлай розповіла про стосунки з Павлом Зібровим. Зірка зізналася, що підтримує з ним дуже теплі взаємини.
В Алли Кудлай та Павла Зіброва є спільні пісні, вони давно знають одне одного. Артист навіть називав співачку своєю "сценічною дружиною".
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Сама Алла Кудлай теж з теплотою відгукується про свого товариша. Співачка розповіла, що вони підтримують зв'язок.
Ой, Пашка! Я обожнюю Пашку. Такий позитивний, оптиміст. Він настільки оптимістичний, доброзичливий, порядний, щедрий. Не було в житті такого моменту, щоб, наприклад, у мене день народження, а він або не поздоровив, або не передзвонив. І Марина його. Це просто!
– зізналась артистка.
Інтерв'юер поцікавився, чи не ревнувала дружина Павла Зіброва свого чоловіка до неї. Алла Кудлай ж запропонувала йому запитати про це у самої Марини.
Інтерв'ю з Аллою Кудлай: дивіться відео онлайн
Друзі в українському шоубізнесі
- Алла Кудлай також розповідала, що дружила з покійною Ніною Матвієнко. Матвієнко навчала Кудлай співу, допомагала їй під час роботи у колективі хору ім. Г. Верьовки, давала їй народні пісні.
- Тарас Тополя розповів, що у нього склалися дружні стосунки з Валерієм Харчишиним, Lama, гуртом ТНМК, Віталієм Кириченком та учасниками Go_A. Вони підтримують одне одного, але швидше є однодумцями.
- Репер ХАС натомість каже, що у нього немає друзів серед колег у шоубізі. Все тому, що він прямо говорить те, що думає.