У Аллы Кудлай и Павла Зиброва есть общие песни, они давно знают друг друга. Артист даже называл певицу своей "сценической женой".
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Сама Алла Кудлай тоже с теплотой отзывается о своем товарище. Певица рассказала, что они поддерживают связь.
Ой, Пашка! Я обожаю Пашку. Такой позитивный, оптимист. Он настолько оптимистичный, доброжелательный, порядочный, щедрый. Не было в жизни такого момента, чтобы, например, у меня день рождения, а он или не поздравил, или не перезвонил. И Марина его. Это просто!
– призналась артистка.
Интервьюер поинтересовался, не ревновала ли жена Павла Зиброва своего мужа к ней. Алла Кудлай же предложила ему спросить об этом у самой Марины.
Интервью с Аллой Кудлай: смотрите видео онлайн
Друзья в украинском шоу-бизнесе
- Алла Кудлай также рассказывала, что дружила с покойной Ниной Матвиенко. Матвиенко учила Кудлай пению, помогала ей во время работы в коллективе хора им. Г. Веревки, давала ей народные песни.
- Тарас Тополя рассказал, что у него сложились дружеские отношения с Валерием Харчишиным, Lama, группой ТНМК, Виталием Кириченко и участниками Go_A. Они поддерживают друг друга, но скорее являются единомышленниками.
- Рэпер ХАС зато говорит, что у него нет друзей среди коллег в шоу-бизе. Все потому, что он прямо говорит то, что думает.