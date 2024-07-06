Неймовірно щаслива, – Аліна Шаманська вперше за понад пів року приїхала в Україну з США

З початком повномасштабного вторгнення блогерка Аліна Шаманська разом з сином Артуром переїхали до США. Водночас днями вона вперше за довгий час повернулася до Києва.

Зауважимо, ще у лютому Шаманська планувала приїхати до України, проте тоді їй довелося скасувати поїздку, бо в неї виникли проблеми з візою. Ймовірно, все вирішилося, тож тепер Аліна насолоджується Києвом, за яким дуже сумувала.

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Блогерка поділилася, що в перші дні після приїзду левову частку часу провела в компанії рідних та друзів. Зокрема, вона відвідала день народження дружини Анатолія Анатоліча, Юли, де зустрілася з дружиною Віталія Козловського, Юлією Бакуменко, Лілією Ребрик та іншими знаменитостями.

Бути в Києві, бути вдома. Мої емоції й любов до своєї країни, людей, які б вони не були. Я неймовірно щаслива, що вдома. Неймовірно щаслива дихати цим українським повітрям, незважаючи ні на що. Ні на які відключення світла, ані на важку ситуацію,

– підкреслила інфлюенсерка.

Аліна Шаманська приїхала в Україну / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Напередодні приїзду Аліни Шаманської в Україну її ексчоловік, Руслан Ханумак, виїхав до Америки. Він заявив, що має відстрочку від мобілізації. Шоумен вже зустрівся зі своїм сином у США.