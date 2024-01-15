У своєму інстаграмі дівчина поділилась інцидентом зі своїми читачами. Вона показала забинтований палець.

Цікаво Аліна Гросу вперше за рік приїхала до України та замилувала мережу рідкісними фото з мамою

Аліна Гросу травмувалась під час знімань кліпу

З'ясувалось, що співачка зірвала ніготь, коли сиділа на коні. Така ситуація у Гросу, за її словами, трапилась вперше.

Я щойно повернулася від хірурга, бо під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все. Але після того, як його зірвала, я ще знімалася 10 хвилин, трохи собою цим пишаюся. У мене вперше таке в житті,

– розповіла вона.



Гросу з конем / Скриншот з інстаграму співачки

Аліна поділилась, що дуже здивована від такого інциденту. Вона не може збагнути, як подібне могло з нею трапитися.

Шкода, тому що зміну довелося перенести на інший день та дознімати,

– додала артистка.

Що відомо про Аліну Гросу

Дівчина родом з Чернівців. У семирічному віці переїхала до Києва та почала працювати в шоубізнесі. Вона запам'яталась усім піснею "Маленька бджілка". Брала участь у конкурсах "Пісня року" та "Дитяче Євробачення".

Гросу навчалася на акторку, тож згодом почала зніматися у фільмах. Зокрема, з'явилась у стрічках "Дуже новорічне кіно", "Птах у клітці", "Я люблю свого чоловіка", "Замок на піску", "Любов з ароматом кави".

Певний час жила та працювала у Росії. Однак, після 24 лютого 2022 Гросу "зав'язала" із країною-агресоркою.

Навесні 2023 року Аліна відправилась до Сполучених Штатів Америки. Там вона навчалась у Голлівудській школі акторської майстерності у Лос-Анжелесі.