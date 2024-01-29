Лише нещодавно з артисткою стався нещасний інцидент під час знімань її нового кліпу. Тоді співачка пошкодила собі пальці.

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Аліна Гросу показалася під крапельницею

Артистка поділилася інстаграм-сторіс, де розповіла, що перебуває в Чернівцях. Там, за її словами, вона не може оминути лікарні. Так, знаменитість пів дня провела в медзакладі, де їй поставили крапельницю.

День, якщо чесно, відстій. Окрім роботи, на пів дня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати до Чернівців і не зачекінитись десь у лікарні – нереально,

– поділилася виконавиця.



Аліна Гросу в лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

На наступний день співачка знову виставила фото під крапельницями. Водночас вона вирішила не розголошувати подробиці про причину госпіталізації.



Аліна Гросу під крапельницею / Скриншот з інстаграм-сторіс



Аліна Гросу в лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Аліна Гросу травмувалася під час зйомок кліпу

Річ у тім, що під час катання верхи на коні вона ненавмисно відірвала собі півтора нігтя. Через це зйомки відеороботи призупинилися, і артистку негайно доправили до лікарні, де вона звернулася за медичною допомогою.

"Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все", – розповідала Аліна.

Співачка згодом додала, що для загоєння пальців використовує різні мазі, перекис та пов'язки. Водночас вона зауважила, що не публікує травмовану руку, бо нігті схожі на "шматок м'яса".