Найзашкварніша зірка, – Аліна Доротюк відверто поділилася закуліссям роботи зі знаменитостями

Інтерв'юерка Аліна Доротюк, яка має великий досвід у спілкуванні з зірками шоубізнесу, розповіла про те, що відбувається за лаштунками роботи зі знаменитостями. До того ж вона сказала, кого вважає найзашкварнішим артистом України.

Ба більше, Доротюк поділилася, що деякі зірки готові співпрацювати з ведучою тільки за виплату немалого гонорару. Такі деталі роботи зазвичай для глядачів залишаються в секреті.

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Хто з зірок вимагав гонорар за інтерв'ю у Доротюк

Ведуча назвала імена артистів, які прагнули матеріально збагатитися через розмову з Аліною до повномасштабного вторгнення. Це співачка Санта Дімопулос та ведуча Ольга Фреймут. Сума гонорару кожної зірки була "доволі пристойною".

Менеджер Санти Дімопулос просив 5000 євро за годину інтерв'ю. Я знаю, що Оля Фреймут просила у нашого канального гостьового також. Не пам'ятаю, яка сума, але там взагалі за 40 хвилин інтерв'ю вимірювалося. Сума була така доволі пристойна,

– розповіла Доротюк.

Ведуча зазначила, що за час вторгнення артисти почали просувати допомогу армії та донати, тому зараз питання фінансового збагачення для зірок не таке важливе. Про гонорари мова більше не заходить.

Хто найзашкварніша зірка українського шоубізу

До того ж інтерв'юерка поділилася іменем відомої людини, з якою свідомо не хотіла записувати відверту розмову. Доротюк не хотіла мати нічого спільного з художницею Сонею Морозюк, яка потрапила в корупційний скандал і розірвала заручини з підозрюваним у відмиванні грошей на ЗСУ Романом Гринкевичем. Ба більше, до скандалу дівчина сама просила про інтерв'ю в Аліни, однак, для ведучої персона Морозюк "здалася нецікавою".

Водночас найзашкварнішим артистом українського шоубізнесу Доротюк вважає Потапа. Ведуча не розуміє, що саме транслює Олексій і з якою метою.

Усе, що він робить, і все, що він транслює останнім часом у своїх соціальних мережах, для мене – крінж Я не розумію, чому не можна прийти на інтервʼю і пояснити, що з ним відбувається,

– сказала ведуча.

Де зараз перебуває Потап