Відома українська акторка за кордоном зустрілася з зіркою "Ліги сміху" Лірником: рідкісні кадри
Джерело:Катерина Кузнецова
Українська акторка Катерина Кузнєцова в Іспанії зустрілася з гумористом Антоном Лірником. Комік зробив успішну кар'єру як в Україні, так і в Росії. З 2015 до 2017 рік він був тренером "Ліги сміху" в Україні, а також виступав на російських розважальних шоу як колишній резидент Comedy Club.
Наразі користувачам з України обмежений доступ до сторінки Лірника в інстаграмі. Однак Катерина показала, який артист зараз має вигляд.
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Що відомо про зустріч Кузнєцової з Лірником
Катерина з чоловіком Максимом і Антон з дружиною Мариною та їхньою донькою Марфою провели разом час у Валенсії.
Зустрічі, які зігрівають. Спасибі вам друзі. Люблю,
– зазначила під фото акторка.
Катерина Кузнєцова з Антоном Лірником та їхніми рідними / Скриншот з інстаграм-сторіс
Де зараз Катерина Кузнєцова
- Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, акторка перебувала в Іспанії, тоді як її рідні були в Києві.
- Після початку великої війни Кузнєцова відкрито засудила дії країни-терористки, назвавши їх геноцидом українського народу.
- Демонструючи непримиренну позицію, акторка відмовилася від подальшої участі в будь-яких російських кінопроєктах. Натомість вона переїхала разом зі своїм чоловіком-росіянином Максимом до Іспанії, обравши для проживання острів Тенерифе.
- Попри це Катерина продовжує підтримувати тісний зв'язок з батьківщиною. Нещодавно вона навіть приїжджала до Києва.
Що відомо про Антона Ліринка та його позицію
- Гуморист на початку повномасштабного вторгнення був у Росії, тож його реакція була стриманою – 24 лютого 2022 року він опублікував у соцмережах картинку зі закликом "зупинити війну". Згодом Лірник звернувся до своїх російських підписників із проханням шукати правду, читаючи різноманітні джерела інформації.
- У червні 2022 року Антон об'явився в Туреччині. Там він долучився до виступів "хороших росіян" та збору коштів для українських дітей, які постраждали від війни.
- На початку 2023 року артист повідомив, що розпочав нове життя в Туреччині.