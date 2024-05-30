Померла відома російська акторка Анастасія Заворотнюк
Джерело:інстаграм Анастасії Заворотнюк
В ніч проти 30 травня померла російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка знімалася в знаменитому серіалі "Моя прекрасна няня". Жінка тривалий час боролась з важкою хворобою.
В актриси був рак, тож вона давно не виходила на публіку. До того ж близько місяця тому російські ЗМІ повідомили, що Анастасія впала в кому.
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Тепер стало відомо, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" відійшла у вічність. Їй було 53 роки. Причина смерті – пухлина в мозку.
Неможливо усвідомити й дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я та вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку,
– зазначили на сторінці знаменитості.
У дописі також додали, що про місце та дату прощання з актрисою повідомлять ввечері 30 травня.
Що відомо про Анастасію Заворотнюк
- Акторка народилася 3 квітня 1971 року в Астрахані та з дитинства проявляла інтерес до акторської майстерності, брала участь у самодіяльних гуртках.
- У 1994 році вона закінчила Російську академію театрального мистецтва та розпочала свою кар'єру в театрі.
- Широку популярність Заворотнюк здобула завдяки головній ролі в серіалі "Моя прекрасна няня", який принижує українців. У ситкомі вона зіграла Віку з Маріуполя.
- Крім акторської діяльності, Заворотнюк випробувала себе як телеведуча. Вона вела кілька телевізійних шоу та брала участь у різноманітних проєктах як член журі.
- У 2019 році акторку госпіталізували з діагнозом гліобластома – злоякісна пухлина мозку. Тоді лікарі давали невтішні прогнози.
- Зауважимо, Анастасія була тричі заміжньою.
- Її перший шлюб з німецьким бізнесменом проіснував близько року. Згодом акторка переїхала до Лос-Анджелеса, де у 1996 році вийшла заміж за Дмитра Стрюкова. У шлюбі з ним у Заворотнюк народилися двоє дітей – донька Анна (1997) та син Михайло (2000). Проте у 2008 році цей союз розпався.
- 22 вересня того ж року Анастасія вийшла заміж втретє – за російського фігуриста Петра Чернишова. У жовтні 2018-го в подружжя з'явилася третя дитина – донька Міла.