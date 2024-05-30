Померла відома російська акторка Анастасія Заворотнюк

В ніч проти 30 травня померла російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка знімалася в знаменитому серіалі "Моя прекрасна няня". Жінка тривалий час боролась з важкою хворобою.

В актриси був рак, тож вона давно не виходила на публіку. До того ж близько місяця тому російські ЗМІ повідомили, що Анастасія впала в кому.

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Тепер стало відомо, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" відійшла у вічність. Їй було 53 роки. Причина смерті – пухлина в мозку.

Неможливо усвідомити й дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я та вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку,

– зазначили на сторінці знаменитості.

У дописі також додали, що про місце та дату прощання з актрисою повідомлять ввечері 30 травня.

Що відомо про Анастасію Заворотнюк