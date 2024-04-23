Після п'яти років стосунків: відомий український актор розійшовся з дівчиною
Джерело:Коротко Про
Український актор Володимир Гладкий, відомий за ролями у фільмі "Я і Фелікс" та серіалі "Дільничний із ДВРЗ", розійшовся зі своєю дівчиною Джулією. До того ж він назвав причину розриву стосунків.
Пара була разом протягом п'яти років. Тому звістка про розставання Володимира з коханою стала неочікуваною.
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Чому Гладкий розійшовся з дівчиною
За словами актора, його ексдівчина живе в США. Водночас він будує кар'єру та перебуває в Україні. Володимир поділився, що така велика відстань між парою сильно вплинула на якість стосунків з Джулією.
До того ж у чоловіка з дівчиною різні погляди на майбутнє. Екскохана Володимира хоче надалі залишатися в США, а він сам – в рідній Україні.
Моя колишня дівчина поїхала до США. По суті, відстань та час зруйнували наші стосунки. Але найголовніше – це бачення свого життя. Вона хоче жити в Америці, а я – в Україні,
– зізнався актор.
Володимир Гладкий з екскоханою / Фото з інстаграму актора
Що відомо про стосунки Гладкого з Джулією
- Пара була разом майже протягом шести років.
- У червні 2023 року Володимир з Джулією відзначили п'яту річницю стосунків.
- З початком повномасштабного вторгнення актор продовжив далі будувати кар'єру в Україні, водночас Джулія поїхала до США. Там дівчина займається створенням короткометражних фільмів та гримерною справою.