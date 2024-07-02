Виставка працюватиме щодня з 10:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9. Цікаво, що в промоції події взяв участь відомий українського актора та режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва.

Важливо Придбала елітне авто за 4,5 мільйони євро: російські ЗМІ поширили фейк про Зеленську

Ахтем Сеітаблаєв знявся в анонсі виставки "Скарби Криму. Повернення" та озвучив відеоролик, присвячений її відкриттю.

Століттями ворог краде наш спадок. Ми продовжуємо давати відсіч. Настав час, коли ми повертаємо своє,

– наголосив актор.

Відомо, що відвідувачі виставки зможуть побачити колекцію з 565 унікальних артефактів. Серед експонатів – предмети давньогрецької, давньоримської, пізньоскіфської, сарматської, гунської та готичної культур, знайдені під час археологічних розкопок у Криму з ХІХ по XXI століття.

"Скарби Криму. Повернення" – це потужна перемога в боротьбі за культурну спадщину України, свідчення нашої тисячолітньої історії, що розкривається через культури багатьох народів, та утвердження верховенства права,

– зазначило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Виставка стане постійною у Національному музеї історії України до повної деокупації Криму. Після звільнення півострова колекцію планують перевезти на його законну територію.