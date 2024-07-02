Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 9. Интересно, что в продвижении события принял участие известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева.

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Ахтем Сеитаблаев снялся в анонсе выставки "Сокровища Крыма. Возвращение" и озвучил видеоролик, посвященный ее открытию.

Веками враг ворует наше наследие. Мы продолжаем давать отпор. Пришло время, когда мы возвращаем свое,

– подчеркнул актер.

Известно, что посетители выставки смогут увидеть коллекцию из 565 уникальных артефактов. Среди экспонатов – предметы древнегреческой, древнеримской, позднескифской, сарматской, гуннской и готической культур, найдены во время археологических раскопок в Крыму с XIX по XXI века.

"Сокровища Крыма. Возвращение" – это мощная победа в борьбе за культурное наследие Украины, свидетельство нашей тысячелетней истории, раскрывается через культуры многих народов, и утверждение верховенства права,

– отметило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Выставка станет постоянной в Национальном музее истории Украины до полной деоккупации Крыма. После освобождения полуострова коллекцию планируют перевезти на его законную территорию.