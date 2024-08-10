36-річна Адель публічно оголосила, що виходить заміж: відео моменту

Днями британська співачка Адель провела концерт у Мюнхені. Під час виступу артистка заговорила про свої стосунки та підтвердила заручини зі спортивним агентом Річем Полом.

Раніше виконавицю заскочили з коханим біля ресторану. Тоді у неї на руці виднілася діамантова каблучка на безіменному пальці, що підігріло інтерес до зіркової пари.

Не пропустіть Адель призупинила концерт у Мюнхені через конфуз з сукнею

Втім, 9 серпня, 36-річна Адель під час концерту відреагувала на плакат з написом "Ти вийдеш за мене?". Співачка зауважила, що вже заручена, тому їй довелося відмовити. Згодом вона знову похизувалася коштовною обручкою.

Я не можу вийти за тебе, тому що я вже виходжу заміж, але я ціную це, дякую,

– оголосила Адель.

Відомо, що у липні спортивний агент Річ Пол освідчився артистці в її рідному місті – у Лондоні. Інсайдер повідомляв, що гучне весілля зірок, ймовірно, відбудеться наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, Адель познайомилася з обранцем на одній з вечірок. Коли Пол святкував 41-й день народження, співачка проводила концерт. Під час виступу вона зі сцени зворушливо привітала чоловіка і заспівала йому Happy Birthday.