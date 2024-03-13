Співачка Оля Цибульська опублікувала відео, в якому прокоментувала те, що з міжнародної телетрансляції Оскара вирізали нагородження української команди. Так співачка натякнула, що все через засилля російської пропаганди.

До слова Всередині вже діра, – Єфросиніна про те, що з Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"

Оля Цибульська про культуру та "20 днів у Маріуполі"

Виконавиця наголосила, що зараз культура на часі. Вона "готова сваритися до піни з рота" з тими людьми, які стверджують протилежне.

Як ви думаєте, чому вчора із міжнародної телеверсії Оскар вирізали момент, коли українському фільму "20 днів у Маріуполі" дали нагороду? Як ви думаєте, чому сусід робить все для того, щоб в культурному полі, на культурному майданчику не було нас?

– ставить запитання Цибульська.

Співачка підкреслює, що коли немає культури – немає народу. Тому вона наголосила на важливості фінансувати сферу культури під час війни.

"Я за те, щоб витрачати гроші на культуру. Тому що це говорить про те, що тут є народ з ідентичністю. І він точно знає, хто він, знає, звідки він і куди він іде", – вважає Цибульська.

Оля Цибульська про культуру: відео

З Оскара вирізали нагородження українського фільму