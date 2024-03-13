Співачка Оля Цибульська опублікувала відео, в якому прокоментувала те, що з міжнародної телетрансляції Оскара вирізали нагородження української команди. Так співачка натякнула, що все через засилля російської пропаганди.
До слова Всередині вже діра, – Єфросиніна про те, що з Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"
Оля Цибульська про культуру та "20 днів у Маріуполі"
Виконавиця наголосила, що зараз культура на часі. Вона "готова сваритися до піни з рота" з тими людьми, які стверджують протилежне.
Як ви думаєте, чому вчора із міжнародної телеверсії Оскар вирізали момент, коли українському фільму "20 днів у Маріуполі" дали нагороду? Як ви думаєте, чому сусід робить все для того, щоб в культурному полі, на культурному майданчику не було нас?
– ставить запитання Цибульська.
Співачка підкреслює, що коли немає культури – немає народу. Тому вона наголосила на важливості фінансувати сферу культури під час війни.
"Я за те, щоб витрачати гроші на культуру. Тому що це говорить про те, що тут є народ з ідентичністю. І він точно знає, хто він, знає, звідки він і куди він іде", – вважає Цибульська.
Оля Цибульська про культуру: відео
З Оскара вирізали нагородження українського фільму
- Після гордості за перший Оскар для України надійшли й неоднозначні новини. Стало відомо, що з міжнародної скороченої телевізійної версії Оскара вирізали епізод нагородження фільму "20 днів у Маріуполі". Цієї номінації не показали глядачам. Водночас минулого року знайшли час для нагородження фільму про Навального.
- У Disney Entertainment заявили, що це сталося через часові обмеження, які передбачає коротка версія шоу на 90 хвилин. Про відсутність цієї та інших номінацій домовилися заздалегідь.
- Нацрада України залишилась невдоволена поясненням та відіслала офіційне звернення до керівництва компанії Walt Disney. Представники просять створити іншу міжнародну версію відео церемонії Оскар.