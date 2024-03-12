Вона зазначила, що через такі дії міжнародної спільноти у неї "всередині вже діра". Водночас телеведуча вважає, що українців не мають зупиняти такі ситуації.

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Як Єфросиніна відреагувала на те, що нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з Оскара

Марія розповіла, що її шокувала ця новина.

Зізнаюсь, всередині вже діра, випалена горем людей та внутрішньою ненавистю,

– сказала ведуча.

Водночас вона вважає, що потрібно продовжувати доносити світові правду про війну в Україні, яку розв'язала Росія, навіть тоді, коли це робити складно. Саме тому Маша відправилася у США, де днями виступить перед міжнародною аудиторією.



Єфросиніна відреагувала на те, що "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої версії Оскара / Скриншот з інстаграм-сторіс



Єфросиніна відреагувала на те, що "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої версії Оскара / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цьому передувало