Олександр Павлік народився у квітні 1984 року у шлюбі Віктора Павліка з його першою дружиною Лідією. Тоді артисту було 18. Коли малюку було два тижні, його батьки розлучилися, пише 24 Канал. Сашко зізнавався, що не тримає через це зла на батька.

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Як Сашко Павлік будував самостійний шлях артиста

Олександр Павлік обрав шлях батька та вирішив бути співаком. Він навчався у музичній школі та виступав у Будинку культури в Горішніх Плавнях на Полтавщині, де жив до 15 років.

Згодом Олександр переїхав до Києва, де почав самостійне незалежне життя та вступив в університет культури й мистецтв за спеціальністю "естрадний вокал". Юнак сам заробляв на життя, працював виконавцем у ресторанах.

У 2010 році Олександр Павлік взяв участь у першому сезоні шоу "Х-Фактор". У дуеті з Сергієм Семеновим він пройшов до фіналу і посів 7 місце. Обох співаків хвалили за вокальні дані та техніку виконання. Успіх у проєкті допоміг Павліку довести свій талант і самоствердитися.

Олександр Павлік на кастингу: дивіться відео онлайн

Через 10 років він знову прийшов на шоу – цього разу з батьком.

За пів року Саша отримав дуже круту школу, особливо в тренувальному таборі, на постійних репетиціях. Тому школа "Х-фактора" – одна з найкрутіших шкіл не тільки в Україні, а й у світі, мабуть,

– коментував Віктор Павлік.

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Після шоу в Олександра Павліка розпочався самостійний творчий шлях. Він співпрацював з іншими учасниками "Х-Фактора" та виступав з сольними концертами.

Також Павлік заснував Pavlik Kids Production – студію, де він навчав дітей вокалу, готував до конкурсів і фестивалів. Він продовжує займатися цією справою і зараз, під час війни.



Олександр Павлік з вихованцями на концерті / Фото з інстаграму співака

Нині Олександр Павлік часто дає благодійні концерти на багатьох подіях, підтримує збори на ЗСУ.

Відео з благодійного концерту:

Після початку повномасштабного вторгнення Павлік вступив у ТрО у рідному місті. Навесні 2022 року він їздив з туром українськими містами-героями.

Що стосується тероборони, я приїхав у своє рідне місто Горішні Плавні Полтавської області й мої друзі вже чекали мене зі спецзагонів, де відразу, не думаючи, підписав контракт на три роки. Після цього ми вже поїхали в Одесу, побували в хлопців на Миколаївщині, на Чернігівщині, в Одесі. Ми стали першими з артистів, які зробили концерти в місті-Герої Бучі, Ірпені,

– зізнавався співак.

Не забуває Павлік і про свій розвиток як артиста, тому у 2023 випускав нові треки.

Олександр Павлік – "Обійми": слухайте онлайн

Особисте життя Олександра Павліка

У віці 29 років Саша Павлік познайомився з дівчиною Олесею, молодшою на 10 років. Різниця у віці його не бентежила, тому співак добивався коханої й через рік вона відповіла взаємністю.

Їхні стосунки ледь не зруйнувала зрада. В Олександра була інтрижка з танцівницею з "Х-Фактора", яка тривала пів року. Ця інформація просочилась у пресу.

Вийшла газета, яка роздавалася безплатно на перехрестях і в метро. На всю газету мій фейс і поряд ця дівчина. Заголовок "Павлік молодший проміняв свою дружину на танцівницю". Був час, коли Олеся викинула речі з дому,

– пригадував Павлік.

Та парі вдалося зберегти сім'ю. Вони виховують сина Давида.



Олександр Павлік з сином / Фото з інстаграму співака