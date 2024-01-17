Микола Гнатюк родом з села Немирівка Хмельницької області, пише 24 Канал. Він навчався у Рівненському педінституті на музично-педагогічному факультеті. Після отриманої освіти став солістом в ансамблі "Ми – одесити" та гастролював з ВІА "Дружба", колектив якого вважають найстарішим в СРСР.

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Як Микола Гнатюк став зіркою естради

Згодом Миколу Гнатюка почали запрошувати на телестудії для виконання пісень. У 26 років співак переміг на конкурсі артистів естради в Запоріжжі, а за цим "понеслися" й інші успішні виступи на фестивалях та конкурсах. Він працював з різними колективами, гуртами й оркестрами.



Микола Гнатюк / Фото "Дядя Жора Company"

У 1981 році Микола Гнатюк виконав пісню "Птица счастья", яка стала шлягером того часу і поступалась хіба що Пугачовій. Ще 4 роки артист тримався на хвилях популярності, але з часом цікавість до нього згасла.

Вже у 1987 композитор Олександр Морозов написав для нього нові пісні, що допомогли артисту отримати немов друге дихання. Тоді Гнатюк отримав звання Народного артиста України і записав два великих диски. Це пісні "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе", "Ой, смереко" та інші.

Микола Гнатюк – "Час рікою пливе" (альбом): слухайте онлайн

Після цього Микола Гнатюк несподівано поїхав до Німеччини через сімейні обставини. З часом співак повернувся, а родина залишилась за кордоном. Це нині колишня дружина Наталія та син Олександр. Гнатюк одружувався тільки один раз.

Політична позиція та фейки

У 2014 році в мережі поширилась інформація про те, начебто Микола Гнатюк назвав війну на Донбасі "громадянською" і звинувачував у всьому країни Заходу. У дописі він нібито заявляв, що був у родичів у Росії та проїхався прикордонними містами, де "дороги не гірші, ніж у Європі, багато заможних людей, магазини повні продуктів".

"Я не бачив пересування військ російських ЗС, хоча доводилося їхати й вдень і вночі, і в Росії ніхто не говорить про війну з Україною… На самих курортах Краснодарського краю я зустрічав земляків, і вони підтверджують мої слова про те, що вони спокійно відпочивають і ніхто їм не каже, що вони з України. А вчора я приїхав до Сум і все поїхало: Росія напала, Росія окупувала... Заклик, війна – що я можу сказати? Дешева пропаганда, дурять український народ наші ЗМІ", – мовилось у цьому дописі.

Ці заяви спростовував брат артиста Анатолій Гнатюк. Він заперечив інформацію, начебто Микола Гнатюк відвідував Росію після 2014 року, тим паче на авто. За словами Анатолія, у співака навіть не має прав.

Микола Гнатюк жив в Україні, але його брат повідомив, що той переїхав у Німеччину до сина. Він не дає інтерв'ю, але часто на зв'язку з братом.

Він зараз мешкає в Німеччині, виїхав до сина. Скажу так: живеться йому, як всім українцям, де би вони не були, морально важко, бо думки лише одні – про війну. А фізично – Слава Богу,

– запевнив Анатолій Гнатюк.



Микола Гнатюк / Фото "Дядя Жора Company"