"Цифри не приховує": Злата Огнєвіч відверто розповіла про свої доходи під час війни

Відома українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про свій заробіток в умовах повномасштабної війни. Так, артистка поділилася інформацією про джерела прибутку.

Вона назвала приблизну суму щомісячного доходу. До того ж знаменитість зізналася, чи вистачає їй цих коштів.

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Злата Огнєвіч поділилася, що її дохід формується з кількох напрямків діяльності: з концертної, блогерської та рекламної. Крім того, вона отримує прибуток від монетизації власного контенту, зокрема артистка має заробіток від соціальних мереж, переглядів музичних відео на ютубі та прослуховування її треків на цифрових музичних платформах.

Мені вистачає на життя і для того, щоб донатити і допомагати Україні пришвидшувати нашу перемогу. Можу сказати, що я заробляю точно понад дві тисячі доларів на місяць,

– зазначила виконавиця.

Раніше про свої витрати та заробіток розповів лідер гурту ТНМК Фагот. Він зауважив, що в основному витрачає гроші на студію, оренду, комунальні послуги та бензин. Однак Олег Михайлюта зізнався, що не має стабільного доходу, заявивши: "Іноді нормально ввалюється десятками, іноді взагалі пусто".