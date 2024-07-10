Она назвала приблизительную сумму ежемесячного дохода. К тому же знаменитость призналась, хватает ли ей этих средств.

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Злата Огневич поделилась, что ее доход формируется из нескольких направлений деятельности: из концертной, блогерской и рекламной. Кроме того, она получает прибыль от монетизации собственного контента, в частности артистка имеет заработок от социальных сетей, просмотров музыкальных видео на ютубе и прослушивания ее треков на цифровых музыкальных платформах.

Мне хватает на жизнь и для того, чтобы донатить и помогать Украине ускорять нашу победу. Могу сказать, что я зарабатываю точно более двух тысяч долларов в месяц,

– отметила исполнительница.

Ранее о своих расходах и заработке рассказал лидер группы ТНМК Фагот. Он отметил, что в основном тратит деньги на студию, аренду, коммунальные услуги и бензин. Однако Олег Михайлюта признался, что не имеет стабильного дохода, заявив: "Иногда нормально вваливается десятками, иногда вообще пусто".