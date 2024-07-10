За словами співака, він немає стабільного доходу. Так, за червень виконавець нібито нічого не заробив.

Цікаво Лідер "Другої Ріки" впав зі сцени просто під час концерту у Львові

Фагот зізнався, що йому допомагають друзі зі студією звукозапису, якою володіє. На ній соліст записує не тільки пісні для гурту, але й для інших артистів. До того ж музикант надає можливість створити озвучку та рекламні відеоролики, за що отримує гроші.

Тури все ж таки відбуваються. Хоча, само собою, ми левову частку переказуємо пацанам (військовим – Show 24), бо якщо "нуль" не втримається, то наші студії з нашими українськими ідеями нікому не будуть потрібні. Тому ми, як можемо, вкладаємося у військо, але намагаємося тримати й культуру, і музику,

– зауважив співак.

Однак, артист не може похизуватися стабільним заробітком. Фагот здебільшого витрачає гроші на студію, оренду, комунальні послуги та бензин.

Минулого місяця взагалі нуль заробив. Воно непередбачувано. Іноді нормально ввалюється десятками, іноді взагалі пусто. Подушку безпеки ти, звісно ж, собі робиш, але коли війна почалася, вона починає дуже швидко "линяти",

– підкреслив музикант.

Нагадаємо, Фагот розповів про зведеного брата, який сумує за СРСР. Чоловік не зміг змиритися зі змінами й досі не адаптувався до них. Брат Фагота продовжує жити в Харкові та ностальгувати за минулим.