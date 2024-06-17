Злата Огнєвіч публічно підтримала ЛГБТК+ спільноту
Джерело:Злата Огнєвіч
У рамках щорічного місяця прайду, який покликаний відзначити гідність, рівноправність та внесок ЛГБТК+ спільноти у розвиток суспільства, українська співачка Злата Огнєвіч висловила свою позицію. Вона підтримала спільноту та її прихильників.
Своєю заявою виконавиця приєдналася до висхідної кількості знаменитостей, які відкрито висловлюють солідарність з ЛГБТК+ спільнотою та закликають до толерантності й поваги до різноманіття.
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Злата Огнєвіч наголосила на тому, що любов існує поза межами статі, і на неї не впливають такі фактори, як релігія, колір шкіри чи суспільні стандарти.
Любов це просто любов. Вона поза релігією, кольором шкіри, стандартами суспільства і, власне, статтю. Вона просто приходить у твоє життя і робить його інакшим,
– підкреслила артистка.
Злата Огнєвіч про ЛГБТК+спільноту / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок підтримав ЛГБТК+ спільноту
- Лідер гурту О.Torvald Женя Галич під час нещодавнього концерту прикрасив свій мікрофон веселковим прапором. Музикант також презентував авторський вірш, присвячений представникам цього руху та їхнім прихильникам.
- Телеведучий Анатолій Анатоліч у своєму пості в інстаграмі зазначив, що, попри власну любов до жінок, з повагою ставиться до вибору інших людей. Він спростував міфи про те, що спілкування з представниками ЛГБТК+ може вплинути на сексуальну орієнтацію, зазначивши: "Якби це було так, то я вже зустрічався б з Ріккі Мартіном, адже в моїй сфері мене оточує велика кількість представників ЛГБТ".
- Свою позицію також висловила співачка Оля Полякова. Вона підкреслила, що ми різні, але ми рівні. На її думку, справжня свобода полягає в розумінні того, що не всі люди мають жити та любити однаково.