Злата Огнєвіч публічно підтримала ЛГБТК+ спільноту

У рамках щорічного місяця прайду, який покликаний відзначити гідність, рівноправність та внесок ЛГБТК+ спільноти у розвиток суспільства, українська співачка Злата Огнєвіч висловила свою позицію. Вона підтримала спільноту та її прихильників.

Своєю заявою виконавиця приєдналася до висхідної кількості знаменитостей, які відкрито висловлюють солідарність з ЛГБТК+ спільнотою та закликають до толерантності й поваги до різноманіття.

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Злата Огнєвіч наголосила на тому, що любов існує поза межами статі, і на неї не впливають такі фактори, як релігія, колір шкіри чи суспільні стандарти.

Любов це просто любов. Вона поза релігією, кольором шкіри, стандартами суспільства і, власне, статтю. Вона просто приходить у твоє життя і робить його інакшим,

– підкреслила артистка.



Злата Огнєвіч про ЛГБТК+спільноту / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто ще з зірок підтримав ЛГБТК+ спільноту