Наприкінці минулого року кілька артистів, серед яких – Злата Огнєвіч, Руслана і гурт СКАЙ, заявили, що масово скасовують свої концерти. Як виявилося, всі вони стали жертвами Тараса Доненка – нібито засновника концертної агенції, з якою виконавці співпрацювали.

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Злата Огнєвіч розповіла, що трапилося з шахраєм, який "кинув" її на гроші

За словами Злати, Тарас Доненко й досі перебуває в міжнародному розшуку, триває слідство. Чоловік брав гроші за організацію виступів зірок і раптово зникав. Загалом він завдав збитків артистам на 10 мільйонів гривень.

Із власних джерел Злата дізналася інформацію, що Тараса вже може й не бути серед живих. Річ у тім, що Доненко займався криптовалютою, яку купував за крадені гроші. Ширяться чутки, що шахрая могли "прибрати" його ж колеги.

Якщо брати нас усіх артистів, то він завдав збитків на 10 мільйонів гривень. І зараз у мене є інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту. Узагалі його, можливо, вже немає в живих. Його могли вбити ці "друзі", злочинці. Зараз у нас є дуже багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук,

– поділилася інформацією Злата.

Злата Огнєвіч про шахрая: дивіться відео онлайн

Що відомо про Тараса Доненка

Тарас Доненко – засновник агенції Star Label, яка займалася організацією концертів зірок. Чоловік співпрацював з артистами, брав частину грошей, а потім зникав. Його жертвами стали Руслана, Злата Огнєвіч, гурт СКАЙ.

До речі, це не поодинокі випадки, коли українські співаки потрапляли в подібні ситуації. Минулого року від шахраїв також постраждали Надя Дорофєєва й Ірина Федишин. Концерти зірок були скасовані через організаторів-шахраїв.