Відчувала, що я вмираю, – Злата Огнєвіч зізналася, що намагалася накласти на себе руки

Відома українська співачка Злата Огнєвіч хотіла вчинити самогубство. Це було у 2015 році. Зараз артистка вирішила поділитися деякими подробицями того темного періоду свого життя.

Знаменитість зізналася, що тоді вона випила надмірну кількість транквілізаторів. Все через душевний біль, з яким не могла впоратись.

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Що Злата Огнєвіч розповіла про спробу самогубства

Співачка зізналася, обговорювати цю тему для неї складно, і вона не може розкривати всі деталі того, що сталося, і що було причиною.

Тригером стали певні обставини в моєму житті. Це великий душевний біль і я не могла впоратися. Це була не я... Тригером послужила людина,

– сказала Злата Огнєвіч.

Виконавиця підкреслила, що суїцидальні думки не виникають раптово, а часто є наслідком багатьох факторів, що сприяють цьому.

Спочатку легка депресія, потім – важкий психологічний стан. Я була як нульова система, яка відчувала, що я вмираю. І мені мозок подав ідею, що це єдиний шлях позбутися мук душі. І ця думка мені приходила досить часто,

– зазначила знаменитість.

Водночас артистка підкреслила, що зараз би ніколи цього не зробила, бо тепер усвідомлює цінність життя. Вона підкреслила, що вже пропрацьовувала цю тему з психотерапевтом.

Хто ще з українських зірок хотів вчинити самогубство

Ектор Хіменес-Браво розповів, що три рази намагався накласти на себе руки. Шеф-кухар стикався з висміюванням і тиском з боку батька і старшого брата і відчував себе "клоуном" для сім'ї.

Батьку з братом подобалося кепкувати, знущатися з мого вигляду. Я був дуже худенький. І те, як я виглядав, як я рухався, як грався, як бігав у футбол, хоч би що я робив – завжди були кепкування та насмішки. Я був наче клоун для них. І всі сімейні зустрічі – це були найгірші моменти в моєму житті,

– поділився кулінар.

Він також додав, що, прагнучи показати батькові свою самостійність та успішність, він і почав вивчати кулінарію.