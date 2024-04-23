Чувствовала, что я умираю, - Злата Огневич призналась, что пыталась покончить с собой
Источник:Слава Демин
Известная украинская певица Злата Огневич хотела совершить самоубийство. Это было в 2015 году. Сейчас артистка решила поделиться некоторыми подробностями того темного периода своей жизни.
Знаменитость призналась, что тогда она выпила чрезмерное количество транквилизаторов. Все из-за душевной боли, с которой не могла справиться.
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Что Злата Огневич рассказала о попытке самоубийства
Певица призналась, обсуждать эту тему для нее сложно, и она не может раскрывать все детали того, что произошло, и что было причиной.
Триггером стали определенные обстоятельства в моей жизни. Это большая душевная боль и я не могла справиться. Это была не я... Триггером послужил человек,
– сказала Злата Огневич.
Исполнительница подчеркнула, что суицидальные мысли не возникают внезапно, а часто являются следствием многих факторов, способствующих этому.
Сначала легкая депрессия, потом – тяжелое психологическое состояние. Я была как нулевая система, которая чувствовала, что я умираю. И мне мозг подал идею, что это единственный путь избавиться от мучений души. И эта мысль мне приходила довольно часто,
– отметила знаменитость.
В то же время артистка подчеркнула, что сейчас бы никогда этого не сделала, потому что теперь осознает ценность жизни. Она подчеркнула, что уже прорабатывала эту тему с психотерапевтом.
Кто еще из украинских звезд хотел совершить самоубийство
- Эктор Хименес-Браво рассказал, что три раза пытался покончить с собой. Шеф-повар сталкивался с высмеиванием и давлением со стороны отца и старшего брата и чувствовал себя "клоуном" для семьи.
Отцу с братом нравилось подшучивать, издеваться над моим видом. Я был очень худенький. И то, как я выглядел, как я двигался, как играл, как бегал в футбол, что бы я ни делал – всегда были насмешки и насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи – это были худшие моменты в моей жизни,
– поделился кулинар.
Он также добавил, что, стремясь показать отцу свою самостоятельность и успешность, он начал изучать кулинарию.
- "Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелина Усанова думала о самоубийстве после тяжелого разрыва отношений. Вспоминая о том тяжелом времени, модель подчеркнула, что ей помогли надежда в то, что все будет хорошо, вера, что жизнь имеет смысл и любовь, что наполняла каждую клеточку ее тела.
- Автор трека "Танцую гопак" Юлия Лущинская говорила, что из-за хейта хотела выпрыгнуть с 15-го этажа, впрочем, что-то ее сдержало. Впоследствии, по словам певицы, она узнала, что беременна.