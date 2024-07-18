У Лондоні: 18-річна донька Фреймут показала, як провела час з мамою і братом

Старша донька ведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл живе у США, втім нещодавно приїхала до зіркової мами у Велику Британію. Там дівчина розважається і проводить час з близькими.

Нещодавно Фреймут вперше за довгий час показала свою молодшу доньку – Євдокію. Прихильники Ольги помітили неабияку схожість з дитиною.

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Тепер старша донька ведучої потішила прихильників сімейним контентом. Мітчелл опублікувала серію фото, на яких постала з матір'ю та друзями. Так, дівчина показала кадр, на якому позує разом з подругою та Ольгою. Цікаво, що вбрання зіркової мами й доньки досить схоже – довгі чорні сукні з декольте. Водночас Злата провела час і з молодшим братом Валерієм. Мітчелл показала, як хлопчик їсть пасту у закладі.

"Фото з Лондону", – поділилася Злата.

Підписники дівчини відзначили її красу та схожість з матір'ю.

"Той випадок, коли мама дасть фору доньці та подрузі";

"Ти та Оля виглядаєте як знаменитості поруч з Олівією";

"Тобі так личить чорне волосся";

"Неймовірно, ви з мамою, ніби як сестри".

Нагадаємо, Ольга Фреймут є матір'ю трьох дітей – доньок Злати та Євдокії й сина Валерія. Перша дитина ведучої, яка наразі живе в США, народилася від шлюбу з британцем Нілом Мітчеллом. Молодші діти Ольги після початку повномасштабного вторгнення переїхали разом з матір'ю до Великої Британії, де зараз і мешкають.