Зірка "Скаженого весілля" зізнався, як переживав втрату трьох дітей: "Дуже боляче"
Джерело:"Слава +"
Український актор Арам Арзуманян зараз виховує з дружиною двох дітей. Однак до цього їм довелося тричі пережити втрату.
Цей період був найскладнішим у житті подружжя. Арам Арзуманян та його дружина тричі втратили дітей – вагітність завмирала у першому триместрі.
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Зірка "Скаженого весілля" розповів, що він постійно підтримував свою дружину і не показував, що йому також боляче. На його думку, саме це є ключем до того, щоб пережити горе.
Якраз через підтримку і треба переживати це. Самому дуже боляче, просто не знаходиш місця. Вона ніколи не бачила, щоб я через це плакав. Біля неї я був максимально сильний, підтримував, я казав, що ми знайдемо вихід, все буде добре, головне твоє здоров'я,
– поділився актор.
Арам зізнався, що чув дуже болючі слова від дружини: про те, що вона ніколи не зможе народити, що вона не потрібна і неповноцінна.
"Це просто розриває серце, розриває тебе зсередини, але ти маєш триматись терпіти і її надихати, бути поряд. Потім якусь мить знайдеш – пішов поплакав собі. Я шукав відповіді тоді скрізь. Бо лікарі нічого не знають що робити, аналізи ніхто не знає що робити, досвідчені супердорослі не знають що робити. Я навіть до чаклунів їздив", – поділився Арзуманян.
Артист сам був ініціатором того, щоб шукати розв'язання проблеми. Він підкреслив, що втрата дітей була трагедією не тільки для його дружини, але й для нього теж.
Я всередині плакав, але я не показував що я плачу. Я постійно я показував що я сильний і я витягну тебе з цієї ситуації. Розумів, що моя підтримка їй зараз просто надважлива. У думках взагалі там не було такого що там знайти когось іншого. У цьому і сила – підтримка саме чоловіка,
– вважає Арам Арзуманян.
Особисте життя Арама Арзуманяна: що відомо
- Арам Арзуманян побачив майбутню дружину Хирстину на зупинці громадського транспорту та закохався з першого погляду. Тоді їй було 18 років. Через кілька років пара одружилася. Пара перебуває у шлюбі вже близько 11 років.
- Арам та Христина завжди мріяли про дітей. Однак три роки поспіль: з 2013 до 2015 року їхні спроби стати батьками завершувались тим, що плід завмирав.
- Та вже у вересні 2016 року у подружжя народилась донька Анаїт. Згодом на світ з'явився син Тигран. Другі пологи були дуже важкими, тому Арам ухвалив рішення, що більше його дружина не буде ризикувати здоров'ям і вагітніти.