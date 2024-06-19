Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Молодша донечка Марія з'явилась на світ у січні цього року.
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Катерина Усик опублікувала на своїй сторінці нові фото з молодшою донькою. 28 червня їй виповниться 5 місяців.
Дружина боксера позувала перед камерою у небесно-блакитній атласній сорочці, яку доповнила чорною сумкою від Celine. Вона тримала 4-місячну Марію, одягнену в біле вбрання, на руках.
Катерина Усик з донькою / Фото з інстаграму Катерини Усик
В інстаграм-сторіз дружина Олександра Усика поділилась колажем з милих світлин донечки.
Молодша донька Усиків / Фото з інстаграму Катерини Усик
У коментарях під фото шанувальники та друзі засипали Катерину з донькою приємними словами.
- "Красуні! Благослови вас Господь";
- "Лапочки";
- "Красуні";
- "Зацілувала б обох";
- "Ну що за бусинка";
- "Які солоденькі".
Історія кохання Олександра та Катерини Усик
- Майбутня пара навчалася в одній школі у Сімферополі. Ще у підлітковому віці Олександр залицявся до Катерини та писав їй вірші. Та дівчина погодилась прогулятись з ним лиш тоді, якщо він виграє бій. Відтоді вони разом.
- У 2009 році пара одружилася в Криму. На той час Катерина була вагітна, а через недовгий час у подружжя народилась перша донька.
- Зараз зіркові батьки виховують чотирьох дітей. Це 13-річна Єлизавета, двоє синів: Михайло і Кирило. Наймолодша Марія народилась 28 січня цього року.